«Stranger Things»: Το «Running Up That Hill» αποκτά ένα έντονο remix στο trailer για το φινάλε της τέταρτης σεζόν

Το «Running Up That Hill (A Deal With God)» συνδυάζεται με στοιχεία από την πρωτότυπη μουσική του «Stranger Things».

Στο πρώτο ολοκληρωμένο trailer για τα τελευταία επεισόδια του «Stranger Things 4», το single «Running Up That Hill (A Deal With God)» της Kate Bush του 1985 που έγινε επιτυχία το 2022 αποκτά ένα τρομακτικό, γεμάτο αδρεναλίνη remix με ανατριχιαστικά στοιχεία από την πρωτότυπη μουσική της σειράς και αποδεικνύει ότι θα μείνει σίγουρα εδώ για πολύ καιρό.

Αφού το «Running Up That Hill» εμφανίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα πρώτα επεισόδια της τέταρτης σεζόν του «Stranger Things» που κυκλοφόρησαν στις 27 Μαΐου και χρησιμοποιήθηκε ως το τραγούδι που κυριολεκτικά έσωσε τη ζωή του χαρακτήρα της Max Mayfield (Sadie Sink) καθώς πάλευε με το τέρας Vecna, γνώρισε μια πρωτοφανή ανάκαμψη τόσο σε εμπορικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των charts.

Εκτός από το γεγονός ότι κατέρριψε μια σειρά από ρεκόρ κατακτώντας την κορυφή του βρετανικού chart, το «Running Up That Hill» της Kate Bush εκτοξεύτηκε επίσης από το Νο. 30 – στο οποίο είχε βρεθεί αρχικά – στο Νο. 4 του αμερικανικού Billboard Hot 100, σχεδόν 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Στο νέο trailer για το δεύτερο μέρος της τέταρτης σεζόν του «Stranger Things», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix την 1η Ιουλίου, ακούγεται και πάλι το αγαπημένο τραγούδι της Kate Bush – αυτή τη φορά με εντελώς νέα μορφή.

Η χαρακτηριστική φωνή της Βρετανίδας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού ακούγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του trailer.

Καθώς οι πρωταγωνιστές του «Stranger Things» προετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη, τα αρχικά ντραμς του τραγουδιού αποκτούν μεγαλύτερη ένταση για να τονίσουν το υψηλό διακύβευμα του φινάλε της σειράς.

Επίσης, το remix περιλαμβάνει στοιχεία από την πρωτότυπη μουσική του «Stranger Things» που υπογράφουν οι Kyle Dixon και Michael Stein.

«Οι φίλοι σας δεν είναι προετοιμασμένοι για αυτή τη μάχη», λέει ο «Papa» (Matthew Modine), καθώς παίζει η μελωδία του «Running Up That Hill». «Το Hawkins θα πέσει».

«Οι φίλοι μου με χρειάζονται», απαντά η Eleven, ο χαρακτήρας της Millie Bobby Brown.

Στη συνέχεια, ο δαίμονας Vecna (Jamie Campbell Bower) προειδοποιεί: «Τελείωσε. Τώρα θέλω μόνο να παρακολουθήσετε».

Ακούστε το νέο remix για το «Running Up That Hill» της Kate Bush στο πρώτο trailer για τα δύο τελευταία επεισόδια του «Stranger Things 4» παρακάτω: