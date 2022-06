Πώς το «Stranger Things» έδωσε νέα ζωή σε ένα κλασικό τραγούδι της Kate Bush

Ο πολιτιστικός αντίκτυπος του «Stranger Things» είναι αδιαμφισβήτητος.

Το κλασικό τραγούδι «Running Up That Hill (A Deal With God)» της Kate Bush από το 1985, έχει εκτοξευθεί στα charts μετά από την εμφάνισή του στην τέταρτη σεζόν της σειράς «Stranger Things» του Νetflix.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε το Spotify τη Δευτέρα 30 Μαΐου, το «Running Up That Hill» σημείωσε αύξηση 8.700% στα streams παγκοσμίως σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό streams που διέθετε την Πέμπτη 26 Μαΐου, την προηγούμενη ημέρα της πρεμιέρας της τέταρτης σεζόν του «Stranger Things» στο Netflix. Παράλληλα, τα streams του τραγουδιού από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 9.900% την ίδια χρονική περίοδο.

Το «Running Up That Hill» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο No. 4 στο παγκόσμιο chart του Spotify και στο No. 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στο No. 1 στο chart Viral 50 του Spotify για την Ελλάδα.

«Είναι απίστευτο να βλέπεις εμβληματικά τραγούδια να έρχονται ξανά στο προσκήνιο και να έχουν παγκόσμιες ευκαιρίες με νέους ακροατές», ανέφερε ο Jeremy Erlich, παγκόσμιος επικεφαλής μουσικής του Spotify, σε δήλωσή του προς το Billboard.

«Το “Running Up That Hill (A Deal With God)” είναι ένα από αυτά τα παραδείγματα ιδανικής περίπτωσης. Πρόκειται για ένα κλασικό τραγούδι που συστήθηκε σε ένα ευρύ κοινό και τώρα έχει αποκτήσει ένα εντελώς νέο νόημα», πρόσθεσε.

Το «Running Up That Hill (A Deal With God)», το lead single από το άλμπουμ «Hounds of Love» (1985) της Kate Bush, επενδύει μουσικά την ιστορία της Max Mayfield (Sadie Sink), η οποία ακόμα προσπαθεί να συνέλθει από έναν θάνατο που την επηρέασε στην προηγούμενη σεζόν του «Stranger Things».

Η Max ακούει το «Running Up That Hill» στο Walkman της στο πρώτο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν και το τραγούδι χρησιμοποιείται επαναλαμβανόμενα για τον χαρακτήρα της, καταλήγοντας σε μια κομβική σκηνή στο τέταρτο επεισόδιο.

Εκτός από το «Running Up That Hill», η νέα σεζόν του «Stranger Things», που διαδραματίζεται κυρίως το 1986, διαθέτει ανεξίτηλες επιτυχίες της δεκαετίας του ’80 όπως το «You Spin Me Round (Like a Record)» των Dead or Alive, το «Pass the Dutchie» των Musical Youth και το «Rock Me Amadeus» των Falco.

Σύμφωνα με το Spotify, η επίσημη playlist του «Stranger Things» στην πλατφόρμα κατέγραψε αύξηση 1.784% στα ημερήσια streams παγκοσμίως από την Πέμπτη έως τη Δευτέρα, με το «Running Up That Hill» να σημειώνει τη μεγαλύτερη επιμέρους άνοδο.

«Περισσότερο από ποτέ, το “Stranger Things” είναι ένα πολιτιστικό φαινόμενο που βρίσκει απήχηση στο κοινό σε όλο τον κόσμο», σημείωσε η Alexandra Patsavas, διευθύντρια μουσικής/δημιουργικής παραγωγής σειρών του Netflix.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε τους θαυμαστές να συνδέονται τόσο ενθουσιωδώς με ένα τόσο καθοριστικό μέρος της απίστευτης ιστορίας των αδελφών Duffer – τη μουσική. Είναι αξιοσημείωτο να βλέπουμε πώς η αντίδραση στο τραγούδι της Kate έχει ενθουσιάσει νέους και παλιούς θαυμαστές και έχει επίσης ξεπεράσει τις γενιές – 37 χρόνια μετά!», συνέχισε.

Σύμφωνα με το Spotify, ολόκληρη η δισκογραφία της Bush έχει καταγράψει αύξηση 1.600% παγκοσμίως στα streams μετά την πρεμιέρα του «Stranger Things».

«Παρακολουθήσαμε το τραγούδι να σημειώνει τρομερή άνοδο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αναδεικνύοντας τον τεράστιο πολιτιστικό αντίκτυπο του “Stranger Things” και τη δύναμη του streaming να διαδίδει και να προτείνει μουσική ακαριαία», τόνισε ο Jeremy Erlich.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι η Kate Bush αύξησε επάξια τους θαυμαστές της με μια νέα γενιά μουσικόφιλων. Η Max / Sadie Sink και το συνεργείο του “Stranger Things” έχουν εξαιρετικό γούστο!», πρόσθεσε.