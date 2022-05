«Stranger Things»: Κυκλοφορεί το soundtrack για το Volume I της τέταρτης σεζόν

Το soundtrack του «Stranger Things 4» περιλαμβάνει κλασικά τραγούδια από εμβληματικούς καλλιτέχνες.

Κυκλοφορεί ψηφιακά από τη Legacy Recordings της Sony Music Entertainment το soundtrack για το πρώτο μέρος της τέταρτης σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Stranger Things» του Netflix.

Το Volume I του «Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 4» κυκλοφορεί ψηφιακά, ενώ το Volume II, το οποίο θα περιλαμβάνει όλο το Volume I και επιπλέον μουσική από τα τελευταία επεισόδια της σεζόν, θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά online την Παρασκευή 1 Ιουλίου.

Στο soundtrack από το πρώτου μέρους της τέταρτης σεζόν του «Stranger Things» ξεχωρίζουν κλασικά τραγούδια από εμβληματικούς καλλιτέχνες όπως οι The Beach Boys, Talking Heads, Kate Bush, KISS, Ella Fitzgerald και Louis Armstrong, μεταξύ άλλων.

Η πλήρης έκδοση του «Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 4» (συμπεριλαμβανομένου του Volume I και του Volume II) θα είναι διαθέσιμη σε CD και κασέτα από τον Σεπτέμβριο. Αργότερα φέτος αναμένεται να κυκλοφορήσει και μία έκδοση δύο LP βινυλίων 12″ του άλμπουμ.

Οι θαυμαστές πήραν μια πρώτη γεύση από το soundtrack του «Stranger Things 4» όταν το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό trailer τον Απρίλιο.

Το trailer περιείχε το εκρηκτικό Bryce Miller/Alloy Tracks Remix του «Separate Ways (Worlds Apart)» των Journey, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 4».

Το άλμπουμ «Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 4» θα περιλαμβάνει κορυφαία τραγούδια που εκτείνονται σε διαφορετικές κλασικές εποχές και στυλ, όπως παρουσιάζονται στο «Stranger Things 4».

Την ιδέα και την παραγωγή του άλμπουμ υπογράφουν οι αδελφοί Duffer και η Nora Felder.

Η υποψήφια για Grammy και Emmy, Nora Felder έχει διατελέσει υπεύθυνη μουσικής επιμέλειας στο «Stranger Things» από την αρχή της σειράς και ήταν υποψήφια για το βραβείο Grammy της Μουσικής Επιμέλειας την πρώτη χρονιά που η κατηγορία καθιερώθηκε από την Ακαδημία Ηχογράφησης.

Την παραγωγή του άλμπουμ ανέλαβαν οι αδελφοί Duffer και ο υποψήφιος για δύο Grammy, Timothy J. Smith.

Το άλμπουμ «Stranger Things Music from the Netflix Original Series», που κυκλοφόρησε από τη Legacy Recordings το 2017, αποτελείται κυρίως από επιτυχίες της δεκαετίας του 1980 και κλασικά κομμάτια που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο πρώτες σεζόν της σειράς.

Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο Top 10 του Top Soundtracks Chart του Billboard και ήταν υποψήφιο στην κατηγορία του Καλύτερου Soundtrack για Οπτικά Μέσα στα Βραβεία Grammy 2019.

Στις 15 Ιουλίου 2019, η Legacy Recording κυκλοφόρησε το Stranger «Things Music from the Netflix Original Series, Season 3», το οποίο περιείχε 15 δημοφιλή τραγούδια μαζί με μια πρωτότυπη ηχογράφηση από τους ηθοποιούς Gaten Matarazzo και Gabrielle Pizzolo.

Το «Stranger Things 4» θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας streaming του Netflix σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος κυκλοφόρησε στις 27 Μαΐου 2022 και το δεύτερο μέρος θα κυκλοφορήσει την 1η Ιουλίου 2022.

Από την κυκλοφορία του το 2016 μέχρι σήμερα, το παγκόσμιο φαινόμενο «Stranger Things» έχει αποσπάσει πάνω από 65 βραβεία και 175 υποψηφιότητες για βραβεία σε διοργανώσεις όπως τα Emmy, Χρυσές Σφαίρες, Grammy, SAG Awards, BAFTA Awards, People’s Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards και πολλές άλλες.

Το «Stranger Things», υποψήφιο τρεις φορές για το βραβείο Emmy της Καλύτερης Δραματικής Σειράς, είναι μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix, με την τρίτη σεζόν να καταγράφει 582 εκατομμύρια ώρες προβολής και να κατατάσσεται ως η δεύτερη πιο δημοφιλής αγγλόφωνη σειρά στο Top 10 του Netflix, ενώ η δεύτερη σεζόν με 427 εκατομμύρια ώρες προβολής κατατάσσεται στη 10η θέση.

Η σειρά «Stranger Things» δημιουργήθηκε από τους αδελφούς Duffer.

To tracklist του «Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 4, Volume I»

1. Separate Ways (Worlds Apart) (Bryce Miller/Alloy Tracks Remix) – Journey

2. California Dreamin’ – The Beach Boys

3. Psycho Killer – Talking Heads

4. Running Up That Hill – Kate Bush

5. You Spin Me Round (Like a Record) – Dead or Alive

6. Chica Mejicanita – Mae Arnette

7. Play With Me – Extreme

8. Detroit Rock City – KISS

9. I Was A Teenage Werewolf – The Cramps

10. Pass The Dutchie – Musical Youth

11. Wipeout – The Surfaris

12. Object Of My Desire – Starpoint

13. Rock Me Amadeus (The Gold Mix) – Falco

14. Travelin’ Man – Ricky Nelson

15. Tarzan Boy – Baltimora

16. Dream A Little Dream Of Me – Ella Fitzgerald & Louis Armstrong