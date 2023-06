Ο Stormzy εξετάζει με το νέο single «Toxic Trait» τη σκοτεινή πλευρά της κοινωνίας

Ο Stormzy ταράζει ξανά τα νερά.

Ο Βρετανός αστέρας της rap Stormzy επιστρέφει με το νέο single «Toxic Trait».

Μετά την κυκλοφορία του τρίτου συνεχόμενου Νο. 1 άλμπουμ του «This Is What I Mean» τον Νοέμβριο, ο Stormzy παρουσιάζει ένα έξυπνο, καυστικό και επιδεικτικό.

masterclass στο MC’ing διάρκειας τρεισήμισι λεπτών.

Στο τραγούδι, το οποίο διαθέτει αξιοσημείωτες ατάκες που θυμίζουν το viral «Mel Made Me Do It» του 2022, συμμετέχει ο Βρετανός ράπερ Fredo.

Στο έργο της παραγωγής έχει συνδράμει ο Santan, ο στενός συνεργάτης του Stormzy που είναι ευρύτερα γνωστός ως ο Βρετανός ράπερ Dave.

Ο Stormzy, ο οποίος φημίζεται για το γεγονός ότι ταράζει τα νερά με τα music videos του, συνοδεύει το νέο single του «Toxic Trait» με ένα εντυπωσιακό και σαγηνευτικό βίντεο που σκηνοθέτησε ο Βρετανός σκηνοθέτης Femi Ladi.

Με επίκεντρο τα τοξικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας, το βίντεο παρουσιάζει με μυθοπλαστικό τρόπο μία πληθώρα τοξικών καταστάσεων, εστιάζοντας στον τζόγο, τη βία και την εξύμνηση του πολυτελούς τρόπου ζωής.

Σε πολλά σημεία παρατηρούμε αναφορές σε σημαντικές ιστορικές πολιτιστικές στιγμές του παρελθόντος, μία από τις οποίες είναι το εξώφυλλο του περιοδικού Esquire με τον Μοχάμεντ Άλι το 1968 και ο διάσημος πίνακας «A Ship Of Fools» του Kehinde Wiley.

Το music video του «Toxic Trait» διακόπτεται στη μέση και στη συνέχεια περνάει σε μία συνεδρία ψυχοθεραπείας μεταξύ του Fredo και της ψυχοθεραπεύτριάς του, που δεν είναι άλλη από τη βασίλισσα της τηλεόρασης Alison Hammond.

Το αριστουργηματικό βίντεο ολοκληρώνεται με μία ομαδική συνεδρία ψυχοθεραπείας στην οποία εμφανίζονται ακόμα περισσότερες βρετανικές προσωπικότητες, όπως ο Ivorian Doll, ο Wretch 32 και ο Specs Gonzalez.

Ο σκηνοθέτης Femi Ladi σχολίασε για το music video: «Αφού άκουσα τους στίχους, ήθελα να διασκεδάσω με αυτό το βίντεο. Μου άρεσε η ιδέα να ζωντανέψω έναν αναγεννησιακό πίνακα ζωγραφικής, ενώ παράλληλα να μείνω προσγειωμένος στον κόσμο του Stormzy».

«Συνεργαζόμασταν σε όλα τα σενάρια μαζί, το οποίο ήταν υπέροχο – όπως επίσης και το γεγονός ότι μπορέσαμε να φέρουμε τους Fredo και Alison Hammond για τις δικές τους συνεδρίες τοξικοθεραπείας!», πρόσθεσε.

Το μεγαλύτερο μέρος του music video για το «Toxic Trait» γυρίστηκε στο Λονδίνο νωρίτερα φέτος με μία κινηματογραφική ρομποτική κάμερα υψηλής ταχύτητας – μία κάμερα της οποίας η ταχύτητα οριζόντιας και κάθετης κίνησης φτάνει τα 2 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

«Υπάρχει διαφορά όταν κάνεις μουσική στα 22 σου και όταν πρόκειται να γίνεις 30», δήλωσε πρόσφατα ο Stormzy σε συνέντευξή του στο καλοκαιρινό τεύχος του περιοδικού Dazed.

«Υπάρχει αυτή η ηρεμία, η σταθερότητα και η γαλήνη που μπορείς να αποκτήσεις μόνο με την ωριμότητα. Χάνεις όλο τον φόβο και το άγχος, τα αποτινάσσεις από πάνω σου γιατί τώρα είσαι ένας ενήλικας άντρας που αρχίζει να ωριμάζει», εξήγησε.

Ο Stormzy, ένας εθνικός θησαυρός της Βρετανίας, είναι πάντα παρών με το στέμμα ακόμα σταθερά τοποθετημένο στο κεφάλι του.