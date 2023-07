Stormzy και RAYE συνεργάζονται στο νέο single «The Weekend»

Δύο από τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες της βρετανικής μουσικής σκηνής συνεργάζονται ξανά.

Ο Stormzy ενώνει τις δυνάμεις του με τη RAYE στο νέο single «The Weekend».

Μετά την κυκλοφορία του φλογερού single «Toxic Trait» με τη συμμετοχή του Fredo τον περασμένο μήνα, ο Βρετανός αστέρας της hip-hop αφήνει για ακόμα μία φορά το ευδιάκριτο αποτύπωμά του.

Αυτή τη φορά ο Stormzy συνεργάζεται με τη RAYE στο «The Weekend», ένα εξαιρετικά καλοδουλεμένο και απολαυστικό pop τραγούδι σε παραγωγή του Βρετανού παραγωγού London.

Ο Stormzy και η RAYE δείχνουν την πιο ρομαντική και παιχνιδιάρικη πλευρά τους, καθώς περιγράφουν στο «The Weekend» λεπτομερώς την επιθυμία τους να γνωρίσουν τον έρωτα.

Το single συνοδεύεται από ένα music video που γυρίστηκε σε διάφορες τοποθεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Omar Jones και καταγράει τον Stormzy και τη RAYE σε αισθησιακές σκηνές σε ένα κλαμπ και σε μια κρεβατοκάμαρα, αλλά και σε μια ντροπαλή συνάντηση στο δρόμο.

Με δισεκατομμύρια streams και πολυάριθμα βραβεία στο ενεργητικό του, ο Stormzy είναι ένας εθνικός θησαυρός της Βρετανίας, με το στέμμα ακόμα σταθερά στο κεφάλι του.

Τα τρία προηγούμενα άλμπουμ του – «Gang Signs & Prayer», «Heavy Is The Head» και «This Is What I Mean» – κατέκτησαν όλα το Νο.1 των βρετανικών charts, ενώ τα δύο πρώτα ήταν υποψήφια για το περίφημο μουσικό βραβείο του Mercury Prize.

Η αξιοσημείωτη άνοδος του Stormzy στην πρώτη γραμμή του μουσικού στερεώματος είχε ως σημείο αναφοράς τον ειλικρινή χαρακτήρα του.

Ως πραγματικός εκπρόσωπος της ενδυνάμωσης των μαύρων και του κοινωνικού ακτιβισμού, ο Stormzy είναι μια από τις πιο εμψυχωτικές φυσιογνωμίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τάσσεται σταθερά υπέρ των ανθρώπων από όλα τα κοινωνικά στρώματα και ενθαρρύνει τους θαυμαστές και τους ακροατές του να μιλούν ανοιχτά για τις πεποιθήσεις τους και να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους.

Τον Ιούνιο του 2020, ο Stormzy ίδρυσε το δικό του φιλανθρωπικό ίδρυμα, #Merky Foundation, το οποίο δεσμεύτηκε να δωρίσει 10 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας σε διάστημα δέκα ετών σε οργανώσεις, φιλανθρωπικά ιδρύματα και κινήματα που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της φυλετικής ανισότητας, τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και την ενδυνάμωση των μαύρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Stormzy ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την Adidas και του προγράμματος #Merky FC, το οποίο είναι αφιερωμένο στη βελτίωση και την προστασία της ποικιλομορφίας στον χώρο του ποδοσφαίρου.