Stormzy: Η πρώτη προσθήκη στο δυναμικό της 0207 Def Jam της Universal Music

Ο Stormzy αλλάζει τα δεδομένα στη βρετανική μουσική βιομηχανία.

Ο Stormzy, ένας από τους πιο επιτυχημένους Βρετανούς καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί την τελευταία δεκαετία, είναι η πρώτη προσθήκη στη νεοσυσταθείσα δισκογραφική εταιρεία 0207 Def Jam της Universal Music Group.

Ο χαρισματικός ράπερ συνεργαζόταν σε μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του καριέρας με την Atlantic Records της Warner Music, μέσα από την οποία γινόταν η διανομή του προσωπικού του label Merky.

O Stormzy έχει κερδίσει τρία βραβεία στα BRIT Awards, για τον Καλύτερο Άνδρα Καλλιτέχνη το 2018 και το 2020 και για το Καλύτερο Άλμπουμ το 2020, ενώ έχει στο ενεργητικό του δύο άλμπουμ και τρία singles που έχουν κατακτήσει την κορυφή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επίσης το καλοκαίρι του 2019 ήταν επικεφαλής του «Glastonbury», του μεγαλύτερου βρετανικού φεστιβάλ μουσικής.

Το debut album του Stormzy, με τίτλο «Gang Signs And Prayers» (2017), ήταν η πρώτη grime δισκογραφική δουλειά που έφτασε στην πρώτη θέση των βρετανικών charts. Τον Δεκέμβριο του 2019 ο 27χρονος καλλιτέχνης κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Heavy Is The Head», με το οποίο κυριάρχησε για ακόμα μια φορά στο No. 1.

Στην 0207 Def Jam ο Stormzy θα συναντήσει επίσης τον στενό συνεργάτη του Alec Boateng, πρώην επικεφαλής του τμήματος A&R (Καλλιτεχνών & Ρεπερτορίου) στην Atlantic Records UK.

Ο Stormzy έχει συνεργαστεί στην προηγούμενη δισκογραφική στέγη του και με την Jacqueline Eyewe, τη νέα διευθύντρια marketing της 0207 Def Jam.

Τη νέα δισκογραφική εταιρεία της Universal Music Group θα διευθύνουν ο Alec Boateng και ο δίδυμος αδελφός του Alex, βετεράνος της Island Records.

«Είναι μια σημαντική στιγμή για την βρετανική κουλτούρα που ενώνουμε τους αδελφούς Boateng στην 0207 Def Jam», δηλώνει σύμφωνα με το Variety ο David Joseph, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Universal Music UK.

«Ο Alec και ο Alex έκαναν πάντα τα πράγματα με τον δικό τους τρόπο, με την επιτυχία να ακολουθεί γρήγορα. Έχουν ήδη συγκεντρώσει μια εξαιρετικά ταλαντούχα κορυφαία ομάδα με ένα σαφές όραμα για αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο στην ιστορία μιας από τις πιο διάσημες δισκογραφικές εταιρείες του κόσμου», προσθέτει.