Τι κάνει ο Stormzy με τον Ζοζέ Μουρίνιο και τον Γιουσέιν Μπολτ στο νέο video του

Το πρώτο τραγούδι του Stormzy μετά από σχεδόν τρία χρόνια.

Ο Βρετανός ράπερ Stormzy επιστρέφει με το επικό νέο single «Mel Made Me Do It».

Για την κυκλοφορία του τραγουδιού δημιουργήθηκε ένα δεκάλεπτο μουσικό βίντεο στο οποίο συμμετέχουν προσωπικότητες όπως ο προπονητής ποδοσφαίρου Ζοζέ Μουρίνιο, ο πρώην αθλητής στίβου Γιουσέιν Μπολτ, ο ράπερ Dave και πολλοί άλλοι διάσημοι.

Στο βίντεο, που σκηνοθέτησε ο Βρετανός σκηνοθέτης KLVDR, εμφανίζονται επίσης η οικογένεια του Stormzy και ο προσωπικός του σεφ.

Το «Mel Made Me Do It» είναι ένας φόρος τιμής στη στυλίστρια του Stormzy, τη Melissa’s Wardrobe. Τον μονόλογο, τον οποίο έγραψε ο Wretch 32, διάβασε η Βρετανίδα ηθοποιός Michaela Cole. Στα φωνητικά συμμετέχει ως guest ο Τζαμαϊκανός μουσικός Stylo G.

Ο μονόλογος του Wretch 32 προσθέτει ένα συναισθηματικό βάρος στο τραγούδι.

«Σήμερα, μιλάμε για τα θεμέλια. Πολλοί μεγάλοι γίγαντες με επιρροή από τους μαύρους έχουν αγγίξει τους ανθρώπους, από ψυχή σε ψυχή, σε πολλές γενιές», αναφέρει.

«Συχνά το “μεγαλείο” μας έρχεται στο μυαλό, αλλά θρύλοι του ποδοσφαίρου όπως ο Ian Wright κάνουν το μεγαλείο να έρχεται στο προσκήνιο. Το DNA μας μας δίνει δύναμη. Μπορούμε να κάνουμε ένα τραγούδι και να χορέψουμε από τα πάντα», προσθέτει.

Στο music video του «Mel Made Me Do It» εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά οι:

Brenda Edwards, Clint Cortez, Daniel Louisy, Dave, Dinah Asher-Smith, Gabrielle, Headie One, Henriee, Kwushue, Iain Wright, Jade LB (A.K.A. Keisha The Sket), Jazzie B, Jenny Francis, JME, Jonathan Ross, Jose Mourinho, Julie Adenuga, Little Simz, Louis Theroux, Malorie, Blackman, Megaman, Melissa’s Wardrobe, Nella Rose, No Signal FM (Taja Boodie, Huda Ahmed, RBC (Anthony Ewetade), Jojo Sonubi, David Sonubi), Posty (του «GRM Daily»), Rashid (του «Link Up TV»), Stylo G, Tanisha Edwards, Tiana Major9, Trevor Nelson, Usain Bolt, Walé Adeyemi, Yianni Charalambous και Zeze Mills.

Την παραγωγή του «Mel Made Me Do It» έκανε ο Knox Brown και τη μίξη οι MixedByAli (Derek Ali) και Naweed Ahmed. Στις ηχογραφήσεις συμμετείχαν οι Jermaine Agyako, Knox Brown, Joel Peters, Calum Landau και DJ Cable.

Ο Stormzy εγκαινιάζει επίσημα με το «Mel Made Me Do It», το πρώτο τραγούδι του μετά από σχεδόν τρία χρόνια, τη συνεργασία του με την 0207 Def Jam της Universal Music. Ο Βρετανός ράπερ ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρείας στα τέλη του 2020.