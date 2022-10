Ο Stormzy μοιράζεται το single «Hide & Sheek» και ανακοινώνει το άλμπουμ «This Is What I Mean»

Ο Stormzy ανακοινώνει το τρίτο άλμπουμ του με το single το single «Hide & Sheek».

Λίγο μετά τη μεγάλη επιστροφή του με το viral τραγούδι «Mel Made Me Do It», ο Βρετανός ράπερ Stormzy παρουσιάζει το single «Hide & Sheek» και ανακοινώνει ότι θα κυκλοφορήσει το τρίτο άλμπουμ του, με τίτλο «This Is What I Mean», στις 25 Νοεμβρίου.

Ο Stormzy επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από ένα διάλειμμα σχεδόν τριών ετών και αποκάλυψε το εξώφυλλο του άλμπουμ, ένα γράμμα στο κατώφλι μιας πόρτας, με τις λέξεις «This Is What I Mean». Ο ράπερ μοιράστηκε επίσης το tracklist των 12 τραγουδιών.

Ο Stormzy δεν είναι μόνο ένας από τους σημαντικότερους ράπερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και ένας από τους πιο ταλαντούχους μουσικούς και ένα πραγματικό καλλιτεχνικό είδωλο. Το τρίτο άλμπουμ του θα είναι αναμφισβήτητα κλασικό, καθώς θα αντλεί στοιχεία από κάθε στυλ και είδος.

Το επερχόμενο άλμπουμ «This Is What I Mean», ένα τολμηρό βήμα προς τα εμπρός σε σχέση με τα δύο προηγούμενα No. 1 άλμπουμ του («Gang Signs & Prayer» και «Heavy Is The Head»), δεν είναι μόνο υποψήφιο να κατακτήσει chart, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και ένα προσωπικό γράμμα αγάπης στη μουσική.

Ο Stormzy κάνει μεγάλη χρήση προσωπικών στιχουργικών θεμάτων που απεικονίζουν την ευαισθησία, τη θλίψη, τη θεραπεία, τη χαρά και το θρίαμβο με τρόπο αντισυμβατικό για τη rap.

Η αυτοπεποίθηση που διέπει τη δημιουργικότητά του προέρχεται από μια μοναδική πηγή. Η πανδημία του προσέφερε κάτι που του έλειπε από καιρό: χρόνο. Έτσι αποφάσισε να την εκμεταλλευτεί στο έπακρο.

Μεγάλο μέρος της δημιουργικής ενέργειας που διαμόρφωσε το άλμπουμ προήλθε από ένα ταξίδι στο Isle of Osea στην κομητεία του Έσσεξ. Ο Stormzy, πλαισιωμένος από κορυφαίους παραγωγούς και μουσικούς (που όλοι θα αποκαλυφθούν εν ευθέτω χρόνω), έτρωγε και προσευχόταν με τους συνεργάτες του κάθε πρωί. Το υπόλοιπο της ημέρας ήταν αφιερωμένο στη δημιουργία μουσικής.

«Όταν ακούς για ένα ταξίδι σε ένα έρημο μέρος, νομίζεις πάντα ότι είναι κάτι έντονο και ζοφερό», λέει ο Stormzy.

«Οι άνθρωποι λένε: “Πρέπει να ηχογραφήσουμε ένα άλμπουμ, πρέπει να ηχογραφήσουμε μερικές επιτυχίες”. Είχαμε την ελευθερία. Είμαστε όλοι μουσικοί, αλλά δεν δημιουργούσαμε πάντα. Κάποιες ημέρες παίζαμε ποδόσφαιρο ή περιπλανιόμασταν βγάζοντας φωτογραφίες», εξηγεί.

Το υποπροϊόν του ταξιδιού ήταν η όμορφη μουσική. Όταν συνδυάζεις ένα ήθος με μουσικούς παγκόσμιας κλάσης και τους καλύτερους παραγωγούς, στιχουργούς και καλλιτέχνες στον κόσμο, όταν μοιράζεσαι έναν χώρο, τότε αυτή είναι μια συνταγή για κάτι που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί. Έτσι προέκυψε και αυτό το κομμάτι του άλμπουμ.

Παρόλο που το «This Is What I Mean» ακούγεται σαν τον Stormzy όπως τον ξέρουμε, το άλμπουμ είναι φρέσκο όσο ποτέ.

Το tracklist του άλμπουμ «This Is What I Mean»

1. Fire + Water

2. This Is What I Mean

3. FireBabe

4. Please

5. Need You

6. Hide & Seek

7. My Presidents Are Black

8. Sampha’s Plea

9. Holy Spirit

10. Bad Blood

11. I Got My Smile Back

12. Give It To The Water