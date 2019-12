Stormzy: Το άλμπουμ «Heavy Is The Head» κυκλοφορεί

Κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ του πολυβραβευμένου Stormzy.

Ο Stormzy αποκαλύπτει την πολυαναμενόμενη δισκογραφική δουλειά του «Heavy Is The Head».

Το άλμπουμ κυκλοφορεί από τις #Merky και Altantic Records / Warner Music και αποτελεί μία εντυπωσιακή επάνοδο για το πολυβραβευμένο φαινόμενο της βρετανικής μουσικής σκηνής. Ο Stormzy έχει επιμεληθεί προσωπικά ολόκληρη την παραγωγή του δίσκου, παρουσιάζοντας την παγκοσμίου κλάσης δεξιοτεχνία του.

Στο άλμπουμ «Heavy Is The Head» συμμετέχουν ορισμένοι από τους πιο συναρπαστικούς καλλιτέχνες αυτής της γενιάς, τους οποίους ο Stormzy επέλεξε έναν προς έναν.

Ονόματα όπως οι Ed Sheeran, H.E.R., Burna Boy, YEBBA, Aitch, Headie One και Tiana Major9 προσθέτουν το δικό τους τόνο στο «Heavy Is The Head», ενώ τη δική τους πινελιά έχουν βάλει παραγωγοί όπως οι Paul Epworth, Fred Gibson, Jimmy Napes, Fraser T Smith, T-Minus και άλλοι.

Ένας από τους προάγγελους του άλμπουμ «Heavy Is The Head» ήταν η συνεργασία κορυφής του Stormzy με τον Ed Sheeran και τον Burna Boy στο single «Own It», το οποίο ανέβηκε στο Top 5 του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς το «Vossi Bop» που κατέκτησαν την κορυφή του βρετανικού chart.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Stormzy φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του «Heavy Is The Head» κρατώντας στα χέρια του το αλεξίσφαιρο γιλέκο με τη βρετανική σημαία που σχεδίασε ο περίφημος Bansky αποκλειστικά για εκείνον και την ιστορική εμφάνισή του στο φετινό φεστιβάλ «Glastonbury».

Παράλληλα με την κυκλοφορία του «Heavy Is The Head», ο 26χρονος μουσικός ανακοινώνει τη διοργάνωση της διεθνούς περιοδείας «H.I.T.H. World Tour». Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει 58 συναυλίες σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, ΗΠΑ και Καναδά από το Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο του 2020.

Το «Heavy Is The Head» είναι το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Stormzy και διαδέχεται το πλατινένιο «Gang Signs & Prayer» που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2017.

Το tracklist του «Heavy Is The Head»

1. Big Michael

2. Audacity (feat. Headie One)

3. Crown

4. Rainfall (feat. Tiana Major9)

5. Rachael’s Little Brother

6. Handsome

7. Do Better

8. Don’t Forget to Breathe (feat. Yebba) [Interlude]

9. One Second (feat. H.E.R.)

10. Pop Boy (feat. Aitch)

11. Own It (feat. Ed Sheeran & Burna Boy)

12. Wiley Flow

13. Bronze

14. Superheroes

15. Lessons

16. Vossi Bop