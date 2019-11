Stormzy, Ed Sheeran και Burna Boy ενώνουν δυνάμεις στο single «Own It»

Τρεις ταλαντούχοι καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Ο Stormzy συνεργάζεται με τον Ed Sheeran και τον Burna Boy στο single «Own It» από το επερχόμενο άλμπουμ του «Heavy Is The Head».

Το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Stormzy κυκλοφορεί στις 13 Δεκεμβρίου από τις #MERKY / Atlantic Records / Warner Music, σηματοδοτώντας μία συναρπαστική επάνοδο για το πολυβραβευμένο φαινόμενο της βρετανικής μουσικής σκηνής.

Ο Stormzy έχει επιμεληθεί μόνος ολόκληρη την παραγωγή «Heavy Is The Head», στο οποίο έχει προσκαλέσει ταλαντούχους καλλιτέχνες όπως οι Ed Sheeran, H.E.R., Burna Boy, YEBBA, Aitch, Headie One, Tiana Major.

Μέχρι στιγμής ο Stormzy έχει αποκαλύψει τέσσερα από τα 16 τραγούδια του επερχόμενου άλμπουμ.

Η αρχή έγινε τον Απρίλιο με το «Vossi Bop», το πρώτο τραγούδι του ράπερ από το 2017 κι έπειτα. Το «Vossi Bop» χάρισε στον Stormzy το πρώτο του Νο. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραμένοντας στην κορυφή για δύο συνεχόμενες εβδομάδες, ενώ κατέρριψε το ρεκόρ για τις περισσότερα streams που έχει καταγράψει την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας τραγούδι από Βρετανό ράπερ.

Ακολούθησαν το «Crown» και το «Wiley Flow», για να πάρει τη σκυτάλη τώρα το «Own It» σε συνεργασία με τον Ed Sheeran και τον Burna Boy.

Το «Own It» αποτελεί την τρίτη δισκογραφική συνύπαρξη του Ed Sheeran και του Stormzy. Έχουν προηγηθεί το remix του smash hit «Shape Of You» και το τραγούδι «Take Me Back To London» από τον πολυσυλλεκτικό δίσκο «No. 6 Collaborations Project» του Sheeran.

(σκηνοθεσία Nathan James Tettey).