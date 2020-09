Στον Michael Kiwanuka το Mercury Prize για το 2020

«Όνειρο που έγινε πραγματικότητα», χαρακτηρίζει ο χαρισματικός Michael Kiwanuka τη βράβευσή του με το Mercury Prize.

Στον Michael Kiwanuka και το άλμπουμ του «Kiwanuka» απονεμήθηκε το Mercury Prize για το 2020.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 δεν πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή απονομής και ο νικητής του βραβείου για το Άλμπουμ της Χρονιάς ανακοινώθηκε από τη ραδιοφωνική παραγωγό Annie Mac του BBC Radio 1 «The One Show» κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής «The One Show» του BBC One.

Το «Kiwanuka», το τρίτο άλμπουμ του Michael Kiwanuka, κυκλοφόρησε από τις Polydor και Interscope Records της Universal Music το Νοέμβριο του 2019.

Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη δισκογραφική δουλειά του Βρετανού καλλιτέχνη που προτείνεται για το Mercury Prize, καθώς την ίδια τιμή είχαν επίσης τα άλμπουμ «Home Again» (2012) και «Love & Hate» (2016).

Ωστόσο το «Kiwanuka» είναι ο πρώτος δίσκος του που λαμβάνει αυτή τη σπουδαία διάκριση, έχοντας επικρατήσει μάλιστα επί ονομάτων όπως η Dua Lipa, ο Stormzy και η Charli XCX, οι οποίοι διεκδικούσαν επίσης το Mercury Prize του 2020.

«Το “Kiwanuka” του Michael Kiwanuka είναι ο άξιος νικητής του Mercury Prize 2020 για το Άλμπουμ της Χρονιάς. Κλασικό αλλά σύγχρονο, με βάση την ιστορία της μουσικής, ενώ παραμένει ένα έντονα προσωπικό έργο της αυτοέκφρασης, είναι ένα άλμπουμ που θα αντέξει τη δοκιμασία του χρόνου», αναφέρει η κριτική επιτροπή της διοργάνωσης.

«Τραγούδια όπως τα “Hero” και “You Ain’t The Problem” ασχολούνται με ακανθώδη θέματα όπως η φυλή και η ταυτότητα, αλλά με ένα στοχαστικό τρόπο που προσελκύει τον ακροατή», τονίζεται.

«Από την αφηγηματική ροή του μέχρι τα ιντερλούδια, από τους λόγους περί Πολιτικών Δικαιωμάτων έως τον πανοραμικό συνδυασμό όλων των ειδών, από ψυχεδελικό ροκ έως piano jazz, το Kiwanuka δεν είναι μόνο ένα ολοκληρωμένο έργο, αλλά είναι επίσης και ένα άλμπουμ που φέρει το θάρρος του δημιουργού του να χτίσει το δικό του κόσμο και να μας προσκαλέσει σε αυτόν», περιγράφει η επιτροπή του Mercury Prize.

«Ζεστό, πλούσιο, εξαιρετικά επιτυχημένο, χωρίς να ανήκει σε κανένα είδος παρά μόνο στο δικό του, το “Kiwanuka” είναι ένα αριστούργημα», σημειώνεται.

Ο Michael Kiwanuka δήλωσε: «Δεν ξέρω καν τι να πω, είμαι άναυδος. Είναι καταπληκτικό {…} Πετάω στα σύννεφα, είμαι τόσο ενθουσιασμένος – αυτό είναι για την τέχνη, για τη μουσική, για τα άλμπουμ.

«Είναι το μόνο πράγμα που ήθελα πάντα να κάνω, είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα το να κερδίσω το Mercury Prize. Είμαι τόσο χαρούμενος. Η μουσική και η τέχνη σημαίνουν τόσα πολλά για μένα και αυτό είναι ένα βραβείο που το αναγνωρίζει αυτό, έτσι πετάω στα σύννεφα», συνέχισε.