Στο νοσοκομείο ο Dr. Dre με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

Ο Dr. Dre νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε κλινική του Λος Άντζελες μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, το οποίο μετέδωσε πρώτα την είδηση, ο 55χρονος ράπερ έπαθε το ανεύρυσμα τη Δευτέρα και διακομίσθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στη ΜΕΘ του Ιατρικού Κέντρου Cedars-Sinai.

Πηγές ανέφεραν στην ιστοσελίδα ότι ο Dr. Dre έχει συνέλθει και η κατάστασή του είναι σταθερή, με τους ιατρούς να συνεχίζουν τις εξετάσεις για να προσδιορίσουν τι προκάλεσε την αιμορραγία.

Ο Dr. Dre ενημέρωσε ο ίδιος τους ακόλουθούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την κατάσταση της υγείας του μετά την εισαγωγή του στη ΜΕΘ.

«Ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους φίλους και τους θαυμαστές μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές τους», ανέφερε ο ράπερ, δισκογραφικός παραγωγός, μηχανικός ήχου και επιχειρηματίας.

«Τα πηγαίνω υπέροχα και λαμβάνω εξαιρετική φροντίδα από την ιατρική ομάδα μου. Θα βγω σύντομα από το νοσοκομείο και θα επιστρέψω στο σπίτι μου. Ένα μπράβο σε όλους τους σπουδαίους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα στο Cedars», πρόσθεσε.

Δικηγόρος του Dr. Dre δήλωσε στο Billboard μέσω e-mail ο μεγιστάνας της μουσικής «ξεκουράζεται άνετα».

Πληθώρα καλλιτεχνών εξέφρασαν μέσω των κοινωνικών δικτύων τις ευχές τους στον Dr. Dre για τα ταχεία ανάρρωση. Μεταξύ τους η Missy Elliott, ο Ice Cube, ο Flea των Red Hot Chili Peppers και πολλοί άλλοι.

Ο Dr. Dre έχει συνεργαστεί ως παραγωγός με καλλιτέχνες όπως οι Eminem, Tupac, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, 50 Cent, Jay-Z, Nas, Busta Rhymes και Anderson .Paak, μεταξύ άλλων.

Ο Αμερικανός καλλιτέχνης ήταν συνιδρυτής του gangsta rap συγκροτήματος N.W.A., πρώην συνιδιοκτήτης της Death Row Records, ενώ έχει ιδρύσει επίσης τη δισκογραφική εταιρεία Aftermath Entertainment και την εταιρεία ηλεκτρονικών Beats Electronics, η οποία εξαγοράστηκε το 2014 από την Apple έναντι 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

🥺Prayers up for Dr. Dre and his family for healing & Strength over his mind & body🙏🏾 https://t.co/WI4k3d9U4w

— Missy Elliott (@MissyElliott) January 6, 2021