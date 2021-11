Το «The Bridge» αντλεί έμπνευση από διάφορα στάδια και στυλ από όλη τη διάρκεια της καριέρας του Sting.

Πέντε χρόνια μετά την τελευταία προσωπική δισκογραφική δουλειά του με πρωτότυπο υλικό, ο Sting κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «The Bridge».

Το «The Bridge» αναδεικνύει την πολύμορφη δημιουργική δεινότητα του παραγωγικού Sting, με αυτό το νέο σύνολο τραγουδιών να καλύπτει στυλ και είδη που έχει εξερευνήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της απαράμιλλης καριέρας του.

Κατά τη διάρκεια του άλμπουμ «The Bridge», το οποίο γράφτηκε σε μια χρονιά παγκόσμιας πανδημίας, ο Sting προβληματίζεται σχετικά με την προσωπική απώλεια, τον αποχωρισμό, τη διάλυση, το lockdown και την ασυνήθιστη κοινωνική και πολιτική αναταραχή.

Εξερευνώντας ένα πλήθος εννοιών και θεμάτων, μια «γέφυρα» αντιπροσωπεύει τη διαρκή και διαρκώς εξελισσόμενη σύνδεση μεταξύ ιδεών, πολιτισμών, ηπείρων, ακόμη και των όχθων ενός ποταμού. Είναι επίσης μια διαδρομή προς το παρελθόν και κάπως έτσι ο Sting κατέληξε να εξετάζει τη μουσική και τους τόπους που έχουν διαμορφώσει τα δικά του θεμέλια και που μάλιστα είναι ενσωματωμένα στο ίδιο του το DNA.

Ο ίδιος εξηγεί: «Αυτά τα τραγούδια βρίσκονται μεταξύ ενός τόπου και ενός άλλου, μεταξύ μιας ψυχικής κατάστασης και μιας άλλης, μεταξύ ζωής και θανάτου, μεταξύ σχέσεων. Μεταξύ πανδημιών και μεταξύ εποχών. Πολιτικά, κοινωνικά και ψυχολογικά, όλοι μας είμαστε κολλημένοι στη μέση από κάτι. Χρειαζόμαστε μια γέφυρα».

Αντιπροσωπεύοντας διάφορα στάδια και στυλ από όλη τη διάρκεια της καριέρας του και αντλώντας έμπνευση από είδη όπως το rock n’ roll, η jazz, η κλασική μουσική και η folk, το ετερόκλητο άλμπουμ διαθέτει τον χαρακτηριστικό ήχο του Sting σε pop-rock κομμάτια όπως τη rock έκρηξη «Rushing Water» (με το οποίο ανοίγει το «The Bridge») και το new indie-pop «If It’s Love», η ηλεκτρισμένη ηλεκτρονική μπαλάντα «Loving You» και το ρομαντικό «For Her Love» που θυμίζει τη χαρακτηριστική περίοδο του «Fields Of Gold».

Τα τραγούδια «The Book of Numbers», «Harmony Road» και «The Bells of St. Thomas» αποτελούν δείγματα της συνεργασίας του Sting με τον επί χρόνια κιθαρίστα του και «δεξί και αριστερό χέρι του», Dominic Miller.

Στο άλμπουμ «The Bridge» συμμετείχε μια ομάδα έμπιστων μουσικών που «διακτινίστηκαν» στο στούντιο του Sting εξ αποστάσεως, συμπεριλαμβανομένων των Dominic Miller (κιθάρα), Josh Freese (ντραμς), Branford Marsalis (σαξόφωνο), Manu Katché (ντραμς), Martin Kierszenbaum (πλήκτρα), Fred Renaudin (συνθεσάιζερ) και των τραγουδιστών Melissa Musique, Gene Noble, Jo Lawry και Laila Biali.

Οι επιρροές του «The Bridge» είναι εκτεταμένες: Aπό την ενασχόληση με τη σκοτεινή προέλευση των folk μπαλάντων όπως καταγράφεται στο βιβλίο «Συλλογή Αγγλικών Φολκ Τραγουδιών» του Cecil Sharp, μέχρι τον J. Robert Oppenheimer, από τη ρωμαϊκή ιστορία της Northumbria μέχρι τον Άγιο Θωμά.

Την παραγωγή όλων των τραγουδιών στο «The Bridge» έχουν κάνει ο Sting και ο Martin Kierszenbaum, εκτός από το «Loving You» του οποίου την παραγωγή έχουν κάνει ο Sting, η Maya Jane Coles και ο Martin Kierszenbaum. Η μίξη του άλμπουμ έγινε από τον Robert Orton, η μηχανική επεξεργασία από τους Donal Hodgson και Tony Lake και το mastering από τον Gene Grimaldi στο Oasis Mastering.

Το «The Bridge» κυκλοφορεί από τις από τις Cherrytree Records / A&M / Interscope / Universal Music σε πολλαπλές μορφές, συμπεριλαμβανομένων standard και deluxe CD και βινυλίου, Japanese Exclusive standard και deluxe άλμπουμ, σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες streaming και download, καθώς και σε μουσική κασέτα.

Το deluxe CD και βινύλιο περιλαμβάνει τα bonus τραγούδια «Waters Οf Tyne», «Captain Bateman’s Basement» και «(Sittin’ on) The Dock Of The Bay». Και οι δύο αποκλειστικές ιαπωνικές εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες σε SHM-CD, περιλαμβάνοντας το bonus track «I Guess the Lord Must Be In New York City», ενώ η deluxe έκδοση περιλαμβάνει επίσης ένα DVD με συνέντευξη και συζήτηση επί των τραγουδιών του άλμπουμ με τον Sting, καθώς και τα μουσικά βίντεο για τα «If It’s Love» και «Rushing Water».

