Ο Sting τραγουδά στα ισπανικά στο νέο single «Por Su Amor»

Το «Por Su Amor» είναι η ισπανόφωνη έκδοση του τραγουδιού «For Her Love» από το τελευταίο άλμπουμ του Sting.

Ο Sting έχει μακρά παράδοση στο να τραγουδά σε διάφορες γλώσσες, παράδοση που περιλαμβάνει το διάσημο EP «Nada Como el Sol», το οποίο κυκλοφόρησε το 1987 και περιείχε τραγούδια στα ισπανικά και τα πορτογαλικά.

Εμπνευσμένος από τη μαγευτική θέα της Baja, της Καλιφόρνιας και το απέραντο γαλάζιο του Κόλπου της Καλιφόρνιας, ο Sting ηχογράφησε το «Por Su Amor», την ισπανόφωνη εκδοχή του τραγουδιού «For Her Love» από το τελευταίο άλμπουμ του, «The Bridge», σε μία πρόσφατη επίσκεψή του στο Cabo San Lucas του Μεξικού.

Το νέο τραγούδι κυκλοφορεί τώρα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από τις Cherrytree Records / A&M / Interscope / Universal Music.

Ο εμβληματικός και βραβευμένος με 17 Grammy καλλιτέχνης θα παρουσιάσει το νέο single του σε μία ξεχωριστή εμφάνιση στην τελετής απονομής των 34ων Premio Lo Nuestro, τα μακροβιότερα μουσικά βραβεία της latin σκηνής, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Φεβρουαρίου.

Τους ισπανικούς στίχους για το «Por Su Amor» έγραψε ο υποψήφιος για Grammy μουσικός, τραγουδοποιός και παραγωγός Martin Kierszenbaum, συνδημιουργός του «For Her Love» και συμπαραγωγός του άλμπουμ «The Bridge» με τον Sting.

Το «Por Su Amor» περιλαμβάνει επίσης φωνητικά από την Hannah Brier, της οποίας το νέο τραγούδι «Violet» συμπεριλήφθηκε πρόσφατα στη λίστα αναπαραγωγής «Fresh Finds» του Spotify, ενώ στην κιθάρα συμμετέχει ο Dominic Miller και στα πλήκτρα ο Martin Kierszenbaum.

Όπως στο «For Her Love» και σε όλα τα τραγούδια του «The Bridge», η μίξη του «Por Su Amor» έγινε από τον βραβευμένο με τέσσερα Grammy Robert «Hitmixer» Orton και το mastering από τον Gene Grimaldi στο Oasis Mastering.

Εν τω μεταξύ, η Universal Music Publishing Group (UMPG), το κορυφαίο τμήμα μουσικών εκδόσεων της Universal Music Group, ανακοίνωσε την απόκτηση των εκδοτικών δικαιωμάτων ολόκληρης του Sting.

Αυτή η ιστορική και παγκόσμια συμφωνία για τον κατάλογο ενός από τους πιο επιτυχημένους εμπορικά και καταξιωμένους τραγουδοποιούς του τελευταίου μισού αιώνα περιλαμβάνει το σύνολο των σόλο έργων του Sting καθώς και εκείνων με τους The Police.

Μεταξύ αυτών τραγούδια όπως τα «Roxanne, «Every Breath You Take», «Shape Of My Heart», «If I Ever Lose My Faith In You», «Fields Of Gold», «Desert Rose», «Message in a Bottle», «Englishman in New York» και «Every Little Thing She Does Is Magic» και άλλες αμέτρητες παγκόσμιες επιτυχίες.