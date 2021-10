Ο Sting παρουσιάζει το music video του νέου single «If It’s Love»

Στο video συμμετέχει η χορευτική ομάδα της παράστασης «Message In A Bottle» που βασίζεται στο τραγούδια του Sting.

Ο Sting κυκλοφορεί το μουσικό βίντεο για το «If It’s Love», ένα από τα τραγούδια του επερχόμενου άλμπουμ του «The Bridge».

Το χαρούμενο, αεράτο και συναρπαστικό pop τραγούδι παρουσιάζει το αδιαμφισβήτητο χάρισμα του Sting στη δημιουργία μελωδιών.

Με τη χαρακτηριστική φωνή του, και με μια διαφορετική προσέγγιση σε ένα ξεκάθαρο ερωτικό τραγούδι, ο Sting παρομοιάζει τον προβληματισμό για τα ερωτικά συναισθήματά του με την τηλεφωνική επικοινωνία με ένα γιατρό για να του περιγράψει τα συμπτώματά του.

Στο μουσικό βίντεο για το «If It’s Love», το οποίο σκηνοθέτησε ο Lukas McFarlane και γυρίστηκε στο «Sadler’s Wells Theatre» στο Λονδίνο και στο «Theatres De La Ville» στο Λουξεμβούργο, συμμετέχει η χορευτική ομάδα της χοροθεατρικής παράστασης «Message In A Bottle», που υπογράφει η υποψήφια για τρία βραβεία Olivier, Kate Prince.

Το soundtrack της παράστασης, η οποία βασίζεται στις εμβληματικές επιτυχίες του Sting, περιλαμβάνει τα «Every Breath You Take», «Roxanne», «Walking On The Moon», «Fields Of Gold» και πολλά άλλα τραγούδια βραβευμένου με 17 βραβεία Grammy καλλιτέχνη, ο οποίος έδωσε πρόσφατα δύο μεγαλειώδεις συναυλίες στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα.

Χρησιμοποιώντας ένα συναρπαστικό συνδυασμό χορογραφίας, γρήγορων και δεξιοτεχνικών κινήσεων και εκπληκτικής φυσικής κατάστασης, η ομάδα του «Message In A Bottle» αφηγείται την ιστορία μιας οικογένειας που ξεκινάει ένα επικίνδυνο ταξίδι προς την αναζήτηση μιας νέας ζωής, μια αισιόδοξη ιστορία ανθρωπιάς και ελπίδας.

Η παράσταση θα παίζεται στο «Peacock Theatre» του Λονδίνου έως τις 17 Οκτωβρίου και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στο «Maag Halle» της Ζυρίχης από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 14 Νοεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες διεθνείς παραστάσεις το 2022.

Το νέο άλμπουμ «The Bridge» του Sting θα κυκλοφορήσει από τις Cherrytree / A&M / Interscope Records / Universal Music στις 19 Νοεμβρίου.