Στη Missy Elliott θα απονεμηθεί το περίβλεπτο «Michael Jackson Video Vanguard Award» των MTV Video Music Awards 2019.

Η ράπερ από τη Βιρτζίνια τιμάται από τη διοργάνωση για το αξιομνημόνευτο έργο της και για το γεγονός ότι έχει επαναπροσδιορίσει την τέχνη των music video.

Η Missy Elliott θα αποτελέσει την όγδοη γυναίκα στα χρονικά των MTV Video Music Awards που παραλαμβάνει το «Video Vanguard Award».

Τα προηγούμενα χρόνια το βραβείο έχει δοθεί στη Madonna (1986), στην Janet Jackson (1990), στην Britney Spears (2011), στην Beyoncé (2014), στη Rihanna (2014), στην P!nk (2017) και στην Jennifer Lopez (2018).

Η Missy Elliott έχει κερδίσει συνολικά επτά βραβεία στα MTV Video Music Awards, μεταξύ των οποίων το «Βίντεο της Χρονιάς» το 2003 με το «Work It» και το «Καλύτερο Hip-Hop Βίντεο» το 2005 με το «Lose Control».

Η Αμερικανίδα ράπερ έχει τραγουδήσει τρεις φορές στη σκηνή των βραβείων, στην οποία θα επιστρέψει φέτος για μία εκρηκτική εμφάνιση, τη Δευτέρα 26 Αυγούστου, παράλληλα με την απονομή του «Video Vanguard Award».

I am Humbly Grateful to be receiving the MichaelJacksonVideoVanguard Award😭🙏🏾❤️ I Thank my FANS “Supafriends” who fought diligently to see this day come🙏🏾@KidFury @crissles who rooted for years 4 me🙏🏾 I am crying happy tears😭Thank you God @MTV @vmas am SO HUMBLED🙏🏾 pic.twitter.com/udfhBNc78k

— Missy Elliott (@MissyElliott) August 12, 2019