Στη δημοσιότητα οι υποψηφιότητες για τα BRIT Awards 2020

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα BRIT Awards 2020.

Τα BRIT Awards συμπληρώνουν φέτος 40 χρόνια ιστορίας που θα εορταστούν με μία «γιορτή παγκοσμίου κλάσης».

Το πρώτο βήμα έγινε με τη δημοσιοποίηση των υποψηφιοτήτων για τη φετινή διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί στις 18 Φεβρουαρίου στο O2 Arena του Λονδίνου με οικοδεσπότη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον ηθοποιό Jack Whitehall.

Οι υποψηφιότητες για τα ετήσια βραβεία της Βρετανικής Φωνογραφικής Ομοσπονδίας ανακοινώθηκαν μέσω της καθιερωμένης τηλεοπτικής εκπομπής «The BRITs Are Coming», που μεταδόθηκε το Σάββατο 11 Ιανουαρίου από το ITV και το STV.

Η εκπομπή συνοδεύτηκε από τις εκπληκτικές ζωντανές εμφανίσεις των Liam Payne, Mabel, Aitch, Freya Ridings και Dermot Kennedy.

Ο τραγουδιστής – τραγουδοποιός Lewis Capaldi και ο ράπερ Dave απέσπασαν από τέσσερις υποψηφιότητες ο καθένας για να βρεθούν στη σχετική κορυφή των BRIT Awards 2020.

Ο Stormzy και η Mabel έχουν από τρεις υποψηφιότητες ο καθένας.

Η φετινή χρονιά έφερε μία σειρά διαρθρωτικών αλλαγών στη δομή των BRIT Awards, με αποτέλεσμα τη μείωση των κατηγοριών από δεκατρείς (13) σε εννέα (9).

Η Βρετανική Φωνογραφική Ομοσπονδία προέβη στην κατάργηση των βραβείων Διεθνές Γκρουπ, Καλύτερο Βρετανικό Βίντεο, Εξαίρετη Συνεισφορά στη Μουσική και Βραβείο Παγκόσμιας Επιτυχίας.

Επιπλέον προχώρησε η μετονομασία τριών κατηγοριών, οι οποίες αποκαλούνται Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης (πρώην Βρετανικό Breakthrough Act), Βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα (πρώην Critics’ Choice Award) και Τραγούδι της Χρονιάς (πρώην Βρετανικό Single της Χρονιάς).

Παρελθόν αποτελεί από τα BRIT Awards και η ψήφος του κοινού, ενώ οι διοργανωτές είναι πρόθυμοι να δώσουν καλλιτέχνες πλήρη καλλιτεχνική επιμέλεια των εμφανίσεών του στη σκηνή των βραβείων.

«Θα βάλουμε στην καρδιά του show τη δημιουργικότητα, τη βρετανική κουλτούρα και τις εξαιρετικές εμφανίσεις για να κάνουμε τη βραδιά των BRITS μία γιορτή παγκοσμίου κλάσης», δήλωσε ο David Joseph, πρόεδρος της επιτροπής των βραβείων.

Οι υποψηφιότητες των BRIT Awards 2020

Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy

Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνιδα

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel

Mahalia

Καλύτερο Γκρουπ

Bastille

Bring Me The Horizon

Coldplay

D-Block Europe

Foals

Τραγούδι της Χρονιάς

AJ Tracey – «Ladbroke Grove»

Calvin Harris & Rag’n’Bone Man – «Giant»

Dave feat. Burna Boy – «Location»

Ed Sheeran & Justin Bieber – «I Don’t Care»

Lewis Capaldi – «Someone You Loved»

Mabel – «Don»t Call Me Up»

Mark Ronson feat. Miley Cyrus – «Nothing Breaks Like The Heart»

Sam Smith & Normani – «Dancing With A Stranger»

Stormzy – «Vossi Bop»

Tom Walker – «Just You and I»

Άλμπουμ της Χρονιάς

Dave – «Psychodrama»

Harry Styles – «Fine Line»

Lewis Capaldi – «Divinely Uninspired to a Hellish Extent»

Michael Kiwanuka – «Kiwanuka»

Stormzy – «Heavy Is The Head»

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Aitch

Dave

Lewis Capaldi

Mabel

Sam Fender

Καλύτερη Διεθνής Γυναίκα Καλλιτέχνιδα

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Lana Del Rey

Lizzo

Καλύτερος Διεθνής Άνδρας Καλλιτέχνης

Bruce Springsteen

Burna Boy

Dermot Kennedy

Post Malone

Tyler the Creator

Βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα

(Rising Star Award)

Celeste