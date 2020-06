Stevie Wonder: «Ο συστημικός ρατσισμός μπορεί να έχει τέλος»

Ο Stevie Wonder μοιράστηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων τις σκέψεις του σχετικά με το κίνημα Black Lives Matter.

Ο βραβευμένος με 25 Grammy καλλιτέχνης δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter ένα βίντεο διάρκειας 5 λεπτών, στο οποίο μιλά για την 19η Ιουνίου (ή Juneteenth), την επέτειο της κατάργησης της δουλείας στις ΗΠΑ.

«Πώς είναι να γιορτάζουμε την ελευθερία ενώ αγωνιζόμαστε ακόμα για εκείνη; Έμοιαζε και μοιάζει πολύ οικείο», λέει ο Wonder.

Ο 70χρονος καλλιτέχνης σημείωσε έπειτα ότι χρειάστηκαν 18 χρόνια για να καθιερωθεί ως εθνική εορτή η Ημέρα του Martin Luther King Jr.

«Ήταν ένας αγώνας που δεν ήμουν διατεθειμένος να χάσω», υποστήριξε ο Stevie Wonder, ο οποίος διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο το 1983 στη θέσπιση της εορτής, επί προεδρίας Ronald Reagan στις ΗΠΑ.

«Ήταν ένας αγώνας στον οποίο συμμετείχατε πολλοί από εσάς και σας ευχαριστώ. Αλλά είμαστε ξανά εδώ, ξανά, και ξανά και ξανά», πρόσθεσε.

Αφού ανέφερε ορισμένους στίχους από το τραγούδι του «Visions», ο Stevie Wonder αναρωτήθηκε: «Πότε θα έρθει η μέρα που θα αφήσουμε το μίσος να φύγει;»

«Εάν η ζωή μπορεί να έχει τέλος, όλα τα πράγματα μπορούν να έχουν τέλος. Ο συστημικός ρατσισμός μπορεί να έχει τέλος. Η αστυνομική βία μπορεί να έχει τέλος. Η οικονομική καταπίεση των Μαύρων και Καφέ ανθρώπων μπορεί να έχει τέλος», συνέχισε.

«Ένα κίνημα χωρίς δράση είναι ένα κίνημα που κάθεται ακίνητο. Προς όσους λένε ότι ενδιαφέρονται, κινήστε περισσότερα από το στόμα σας. Κινήστε τα πόδια σας μέχρι τις κάλπες και χρησιμοποιήστε τα χέρια σας για να ψηφίσετε. Το μέλλον είναι στα χέρια σας. Έχουμε τη δύναμη να ψηφίζουμε και μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή», επισήμανε.

Ο Stevie Wonder άσκησε επίσης κριτική στον Donald Trump: «Ακούω φωνές στα αριστερά, ακούω φωνές στα δεξιά. Παρακολουθώ όλα όσα λέγονται.. Αλλά αυτό που δεν έχω ακούσει είναι ομόφωνη δέσμευση για την εξιλέωση των αμαρτιών αυτής της χώρας», ανέφερε.

«Έχω ακούσει το άτομο στην υψηλότερη θέση αυτού του έθνους να λέει ότι υπάρχουν καλοί άνθρωποι και στις δύο πλευρές. Αυτό μου ακούγεται επιφυλακτικό. “Έχω καλή σχέση με τους Μαύρους”. Ειρηνικοί διαδηλωτές ονομάστηκαν “κακοποιοί”. Μετανάστες χαρακτηρίστηκαν “βιαστές”. {…} Μια ημέρα θα δείξετε ότι λυπάστε. Επειδή η δράση μιλά πιο δυνατά από τα λόγια»,

«Οι ζωές των Μαύρων έχουν αξία», υπογράμμισε ο Stevie Wonder.

«Και αυτό δεν είναι άλλο ένα ψηφιακό viral, trent ή hashtag. Είναι η ζωή μας, κυριολεκτικά. Ναι, όλες οι ζωές έχουν αξία. Αλλά έχουν αξία μόνο όταν έχουν αξία και οι Μαύροι. Ξέρετε ότι η ημέρα είναι θλιβερή όταν μπορώ και βλέπω καλύτερα από το όραμά σας για το 2020», είπε ο καλλιτέχνης, ο οποίος έχασε την όρασή του λίγο μετά τη γέννησή του.

«Το σύμπαν μας παρακολουθεί, Μιλάω για σένα, μιλάω για μένα, μιλάω για κάθε σώμα», κατέληξε.

— Stevie Wonder (@StevieWonder) June 23, 2020