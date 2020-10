Ο Stevie Wonder επανεμφανίζεται μετά από 11 χρόνια με δύο νέα τραγούδια

Δύο νέα τραγούδια από τον Stevie Wonder.

Ο Stevie Wonder επανεμφανίζεται δισκογραφικά μετά από 11 χρόνια απουσίας και κυκλοφορεί ταυτόχρονα δύο νέα τραγούδια με αφορμή τα γενέθλια του δεύτερου γιου του, Mumtaz Morris, ο οποίος έγινε 36 ετών.

Το «Can’t Put It In The Hands Of Fate» και το «Where Is Our Love Song» φέρουν την υπογραφή του Stevie Wonder στη μουσική, τους στίχους και την παραγωγή και χρησιμεύουν ως πλοηγοί και ως έμπνευση για τις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις.

Τα δύο τραγούδια κυκλοφορούν από τη νέα δισκογραφική ετικέτα του Stevie Wonder, την «So What The Fuss Music», με τη διανομή της Republic Records / Universal Music Group.

Στο «Can’t Put It In The Hands Of Fate» συμμετέχουν τέσσερις οραματιστές καλλιτέχνες της hip-hop: Η ανερχόμενη αστέρας Rapsody, ο – υποψήφιος για Grammy – Cordae, η πρωτοεμφανιζόμενη Chika και ο θρυλικός Busta Rhymes.

Η συνεργασία τους γεφυρώνει διαφορετικά μουσικά είδη και διαφορετικές γενιές και αποτελεί έμπρακτο παράδειγμα της ανάγκης για δράσης δράσης που εκφράζεται μέσα από το τραγούδι.

Στο «Where Is Our Love Song» βάζει τη δική του πινελιά ο βραβευμένος με τέσσερα Grammy κιθαρίστας Gary Clark Jr.

Το τραγούδι επιχειρεί να απαντήσει στο φλέγον ερώτημα τι χρειάζεται ο κόσμος μας ενώ έρχεται αντιμέτωπος με ιστορικές προκλήσεις και θέτει το ερώτημα: «Πού είναι τα λόγια ελπίδας, η προσευχή για ειρήνη και το τραγούδι αγάπης που χρειαζόμαστε απεγνωσμένα;»

Όπως μεταδίδει το Rolling Stone, το «Can’t Put It In The Hands Of Fate» και το «Where Is Our Love Song» θα συμπεριληφθούν σε ένα καινούργιο EP που βρίσκεται διαδικασία προετοιμασίας.

Το τελευταίο προσωπικό τραγούδι του Stevie Wonder ήταν το υποψήφιο για Grammy «All About The Love Again» που κυκλοφόρησε το 2009. Στα τέλη του 2016 ο κορυφαίος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός συνεργάστηκε με την Ariana Grande στο single «Faith» από το soundtrack της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Sing» (Τραγούδα) εκείνης της χρονιάς.

Να σημειωθεί όλα τα έσοδα του Stevie Wonder από τα δικαιώματα του τραγουδιού «Where Is Our Love Song» θα παραχωρηθούν στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Feeding America, η οποία διατηρεί ένα αμερικανικό δίκτυο περισσότερων από 200 τραπεζών τροφίμων που παρέχουν σίτιση σε 46 εκατομμύρια ανθρώπους.

«Σε αυτήν την περίοδο, ακούμε το πιο έντονο κάλεσμα για αφύπνιση και κραυγές για αυτό το έθνος και τον κόσμο, σας παρακαλώ, δώστε βάση στην ανάγκη μας για αγάπη, ειρήνη και ενότητα», δήλωσε ο Stevie Wonder.