Η Stevie Nicks καλωσορίζει τη Sheryl Crow στο Rock & Roll Hall of Fame

«Είναι ένα πολύ ελίτ κλαμπ για εμάς τις γυναίκες».

Η Stevie Nicks καλωσόρισε τη Sheryl Crow στο Rock & Roll Hall of Fame με ένα θερμό μήνυμα.

Απευθυνόμενη στην «αγαπημένη της Sheryl» σε μια ανάρτησή της στο Instagram, η τραγουδίστρια των Fleetwood Mac υποστήριξε ότι είχε προφητεύσει τη στιγμή.

«Ναι, μπορείτε να με αποκαλέσετε μέντιουμ ~ ακούω το ραδιόφωνο της Sheryl Crow στο Pandora τις τελευταίες τέσσερις ημέρες ~ τόσες πολλές από τις αναμνήσεις που ήρθαν ξανά», έγραψε.

Η Stevie Nicks, η οποία έχει ενταχθεί στο Rock & Roll Hall of Fame δύο φορές – μία ως μέλος των Fleetwood Mac το 1998 και μία ως σόλο καλλιτέχνης το 2019, αναγνώρισε ότι επρόκειτο για μία ιστορική στιγμή.

«Συγχαρητήρια, Miz Crow για την επικείμενη ένταξή σου στο Rock & Roll Hall of Fame ~ είμαι τόσο υπερήφανη για εσένα ~ Είναι ένα πολύ ελίτ κλαμπ για εμάς τις γυναίκες», συνέχισε.

«Το έμαθα στις 4 το πρωί και χρειάστηκε να χορέψω στο δωμάτιό μου για εσένα. Τα λέμε στο δρόμο! Σ’ αγαπώ, Stevie», κατέληξε η Stevie Nicks.

Η Sheryl Crow μίλησε στο Rolling Stone λίγες ώρες αφότου ανακοινώθηκε ότι μπαίνει στο Rock & Roll Hall of Fame με την κλάση του 2023 μαζί με τον George Michael, την Kate Bush, τους Rage Against The Machine, τη Missy Elliott τον Willie Nelson, τους The Spinners.

«Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Είμαι σοκαρισμένη. Η ζωή είναι τρελή! Δεν θα μπορούσα να το προβλέψω ούτε αν προσπαθούσα, ειδικά στις πρώτες ημέρες της καριέρας μου, προερχόμενη από μία πόλη με τρία φανάρια», δήλωσε.

«Έχοντας μεγαλώσει ακούγοντας τον Willie (Nelson) στον ραδιοφωνικό σταθμό μου, απλά δεν θα μπορούσα να το προβλέψω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φίλε, θα σου πω κάτι… αυτό απλά μαρτυρά το γεγονός ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί με λίγη σκληρή δουλειά, παίρνοντας κάποια ρίσκα. Ποτέ δεν ξέρεις», συνέχισε.

Η Sheryl Crow εξέφρασε επίσης τον θαυμασμό τους για τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που γίνονται φέτος μέλη του Rock & Roll Hall of Fame και αναφέρθηκε στην προσωπική σύνδεση που είχε με ορισμένους.

«Είμαι θαυμαστής όλων τους. Για να είμαι ειλικρινής, είναι κάπως αστείο με την Kate (Bush). Αμέσως μετά το κολέγιο, βγήκε το τραγούδι του Peter Gabriel στο οποίο συμμετείχε», είπε αναφερόμενη στο single «Don’t Give Up» που είχε κυκλοφορήσει το 1986.

«Έψαξα πολύ τη δουλειά της, και τώρα γνωρίζει μία αναζωπύρωση χάρη στο «Stranger Things». Είναι πολύ ωραίο. Υπάρχουν τόσα πολλά μικρά νήματα που συνδέονται με όλους αυτούς τους ανθρώπους, τόσο για εμένα όσο και για τους θαυμαστές μου», πρόσθεσε.

Τέλος, η Sheryl Crow δήλωσε ότι ανυπομονεί για την τελετή του Rock & Roll Hall of Fame, που θα πραγματοποιηθεί στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης στις 3 Νοεμβρίου.

«Κάθε κλάση είναι φοβερή. Αλλά θα είναι μία πολύ διασκεδαστική βραδιά. Ανυπομονώ γι’ αυτό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν θα δω εκεί, όπως ο George Michael. Αλλά τον ήξερα. Είναι ωραίο να τον δω να έχει και αυτός την τιμητική του. Θα είναι πολύ ωραία», σχολίασε.