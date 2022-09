Η Stevie Nicks διασκευάζει το «For What It’s Worth» των Buffalo Springfield

Η Stevie Nicks ερμηνεύει από τη γυναικεία οπτική γωνία το κλασικό τραγούδι διαμαρτυρίας.

Η Stevie Nicks κυκλοφορεί στις υπηρεσίες streaming τη διασκευή του τραγουδιού διαμαρτυρίας «For What It’s Worth» των Buffalo Springfield από τη δεκαετία του 1960 που παρουσιάζει στην περιοδεία της.

Η διασκευή ηχογραφήθηκε νωρίτερα φέτος με τον παραγωγό των επιτυχιών Greg Kurstin και δύο μακροχρόνια μέλη της μπάντας της που τη συνοδεύει στις περιοδείες της: την τραγουδίστρια Sharon Celani και τον κιθαρίστα Waddy Wachtel.

Η εκδοχή της Stevie Nicks δεν απομακρύνεται πολύ από το πρωτότυπο τραγούδι, αλλά η οπτική γωνία της ως γυναίκα δίνει επιπλέον νόημα στους στίχους, οι οποίοι είναι το ίδιο επίκαιροι και σήμερα: «Υπάρχει ένας άντρας με όπλο εκεί πέρα / που μου λέει ότι πρέπει να προσέχω».

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα κυκλοφορήσω το νέο τραγούδι μου», έγραψε η Stevie Nicks στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Ονομάζεται “For What It’s Worth” και γράφτηκε από τον Stephen Stills το 1966. Σήμαινε κάτι για εμένα τότε και σημαίνει κάτι για εμένα τώρα. Πάντα ήθελα να το ερμηνεύσω μέσα από τα μάτια μιας γυναίκας – και φαίνεται πως σήμερα, στην εποχή που ζούμε – έχει πολλά να πει…», πρόσθεσε.

Τον Ιούνιο, η Stevie Nicks ζήτησε αυστηρότερο έλεγχο της οπλοκατοχής με αφορμή το μακελειό σε δημοτικό σχολείο του Ουβάλντε του Τέξας.

«Η ελπίδα μου για αυτή τη χώρα είναι ότι οι νομοθέτες απλά θα βρουν έναν τρόπο να κάνουν την αγορά ενός όπλου επίθεσης – πιο δύσκολη», ανέφερε σε δήλωσή της.

«Δεν υπάρχει απλά κανένας λόγος να έχετε ένα όπλο που θα μπορούσε να διαλύσει ένα ελάφι – ή ένα μικρό ζώο, αν είστε, πράγματι, ένας έντιμος κυνηγός. Όταν αυτά τα όπλα πέφτουν στα χέρια προφανώς διαταραγμένων ανθρώπων, τους δίνει μια αίσθηση απίστευτης δύναμης που δεν έχουν νιώσει ποτέ πριν», συνέχισε.

«Η εξουσία, που χρησιμοποιείται με κακό τρόπο, είναι το αντίθετο της “εξουσίας” που χρησιμοποιείται με καλό τρόπο. Μόλις οι άνθρωποι νιώσουν τη δύναμη αυτών των όπλων, δεν είναι ποτέ πια οι ίδιοι. Είναι εθισμένοι. Και τότε δεν υπάρχει επιστροφή. Γι’ αυτό μην τους δίνετε αυτή τη δύναμη. Κάντε το πραγματικά δύσκολο γι’ αυτούς να αποκτήσουν εκείνο το όπλο», τόνισε.

«Κανείς δεν προσπαθεί να αφαιρέσει τα όπλα από ανθρώπους που τα αποκτούν για καλό λόγο. Τα όπλα δεν είναι παιχνίδια. Οι έλεγχοι ιστορικού δεν είναι τόσο δύσκολοι», ανέφερε.

Το «For What It’s Worth» είναι το επόμενο τραγούδι που κυκλοφορεί η Stevie Nicks μετά το «Show Them The Way» του 2020, στο οποίο έπαιξαν ντραμς ο Dave Grohl και κιθάρα ο Dave Stewart.

Τον Ιούνιο, η Stevie Nicks ηχογράφησε μαζί με τον Chris Isaak μία διασκευή του τραγουδιού «Cotton Candy Land» για το soundtrack της ταινίας «Elvis» για τον Elvis Presley.