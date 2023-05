Η Stevie Nicks ευχαριστεί την Taylor Swift που έγραψε το «You’re On Your Own, Kid»

Το τραγούδι της Taylor Swift αποτυπώνει πώς νιώθει η Stevie Nicks μετά τον θάνατο της Christine McVie.

Η Stevie Nicks ευχαρίστησε την Taylor Swift που έγραψε το τραγούδι «You’re On Your Own, Kid» – από το άλμπουμ της «Midnights».

Κατά τη διάρκεια συναυλίας της στην Ατλάντα τη Δευτέρα (22 Μαΐου), η Stevie Nicks είπε στο κοινό ότι το τραγούδι της Taylor Swift τη βοήθησε τους τελευταίους μήνες να πενθήσει για τον θάνατο της αγαπημένης φίλης της και συνοδοιπόρου της στο συγκρότημα των Fleetwood Mac, Christine McVie.

Η Christine McVie και η Stevie Nicks ήταν δεμένες από τη στιγμή που η Nicks εντάχθηκε στους Fleetwood Mac το 1974.

Σε ένα σημείο της συναυλίας της, η Stevie Nicks βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει για ακόμα μία φορά τη θλίψη της για τον θάνατο της Christine McVie και να μιλήσει για τη μακρόχρονη φιλία τους και την αδελφική σχέση τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Christine McVie οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών στις 30 Νοεμβρίου μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Επίσης είχε μεταστατικό καρκίνο.

«Ευχαριστώ την Taylor Swift που έκανε αυτό το πράγμα για εμένα, και αυτό ήταν να γράψει ένα τραγούδι που λέγεται “You’re On Your Own, Kid”. Αυτή είναι η θλίψη του πώς αισθάνομαι», είπε η Stevie Nicks στο κοινό.

Η 74χρονη τραγουδίστρια εξήγησε στη συνέχεια πόσο δεμένη ήταν με την Christine McVie κατά τη διάρκεια της φιλίας τους, ακόμα και σε περιόδους που τους χώριζαν μεγάλες αποστάσεις.

«Όσο η Chris ήταν ακόμα και στην άλλη άκρη του κόσμου, δεν χρειαζόταν να μιλάμε στο τηλέφωνο. Πραγματικά δεν ήμασταν φίλες από το τηλέφωνο», ανέφερε.

«Μετά επιστρέφαμε στους Fleetwood Mac και μπαίναμε μέσα και λέγαμε: “Μικρή αδερφή, πώς είσαι;”. Ήταν σαν να μην είχε περάσει ούτε ένα λεπτό, σαν να μην είχαμε τσακωθεί ποτέ σε όλα τα 47 χρόνια μας», συνέχισε.

Μετά τις επευφημίες του κοινού, η Stevie Nicks είπε: «Έτσι, όταν ήμασταν οι δυο μας, οι δυο μας “ήμασταν μόνοι μας, παιδιά”, πάντα ήμασταν. Και τώρα, πρέπει να μάθω να “είμαι μόνη μου, παιδί”, μόνη μου».

«Οπότε, με βοηθάς να το κάνω αυτό. Σε ευχαριστώ», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην Taylor Swift και στο τραγούδι της «You’re On Your Own, Kid».