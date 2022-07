Ο Steven Spielberg σκηνοθετεί το πρώτο του video clip για τον Marcus Mumford

Ο Marcus Mumford κυκλοφόρησε το πρώτο του σόλο single, «Cannibal», την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αυτό που δεν ανέφερε τότε ήταν ότι το ασπρόμαυρο βίντεο που το συνόδευε είχε την υπογραφή του Steven Spielberg, ο οποίος σκηνοθέτησε το πρώτο του music video.

«Την Κυριακή 3 Ιουλίου σε ένα γυμναστήριο ενός λυκείου στη Νέα Υόρκη, ο Steven Spielberg σκηνοθέτησε το πρώτο του μουσικό βίντεο, με μία λήψη, στο τηλέφωνό του», έγραψε ο Marcus Mumford στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο grontman των Mumford & Sons πρόσθεσε ότι η Kate Capshaw, η οποία πρωταγωνίστησε στον ρόλο της Willie Scott στην ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού» και είναι η σύζυγος του Spielberg από το 1991, ήταν η «παντοδύναμη χειρίστρια της κάμερας».

«Έχω συγκλονιστεί από την υποστήριξη των ανθρώπων γύρω μου για να σας προσφέρω αυτή τη μουσική, και δεν μπορώ να εκφράσω όλη την ευγνωμοσύνη μου. Όταν οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν, αυτό με εντυπωσιάζει. Η Kate και ο Steven μόλις το κατάλαβαν και δεν μπορώ να τους ευχαριστήσω αρκετά», ανέφερε ο Marcus Mumford.

Εν τω μεταξύ, η σύζυγος του Marcus Mumford, η ηθοποιός Carey Mulligan, ασχολήθηκε με τους τομείς της «ενδυματολογίας/ήχου» στο music video του «Cannibal».

On Sunday 3rd July in a high school gym in New York, Steven Spielberg directed his first music video, in one shot, on his phone. Kate Capshaw was the almighty dolly grip. pic.twitter.com/9KUvONG4u3

— Marcus Mumford (@marcusmumford) July 18, 2022