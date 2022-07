Ο Steve Martin και ο Martin Short είναι «απογοητευμένοι» που η Selena Gomez δεν προτάθηκε για Emmy για τον ρόλο της στο «Only Murders In The Building»

Οι δύο ηθοποιοί δήλωσαν ότι η Selena Gomez είναι «πολύ σημαντική» για την απόδοσή τους.

Ο Steve Martin και ο Martin Short είναι «απογοητευμένοι» από το γεγονός ότι η Selena Gomez δεν έλαβε υποψηφιότητα από τα Βραβεία Emmy για τον ρόλο της στη σειρά «Only Murders In The Building» του Hulu.

Οι δύο βετεράνοι ηθοποιοί απέσπασε και οι δύο υποψηφιότητα για το βραβείο του Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά για την πρωταγωνιστική συμμετοχή τους στο «Only Murders In The Building», στους ρόλους των Charles-Haden Savage και Olver Putnam αντίστοιχα, αλλά η συμπρωταγωνίστριά τους Selena Gomez, που υποδύεται τη Mabel Mora, δεν κατάφερε να κερδίσει μία υποψηφιότητα στην αντίστοιχη γυναικεία κατηγορία.

Ο Steve Martin δήλωσε στην εφημερίδα New York Times: «Είμαστε ενθουσιασμένοι. Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις υποψηφιότητες, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τη σειρά».

«Είμαστε απογοητευμένοι που η Selena δεν ήταν υποψήφια γιατί είναι τόσο σημαντική για τις ερμηνείες μας, πραγματικά», συνέχισε.

Ο Martin Short παρενέβη για να υπενθυμίσει ότι η Selena Gomez έλαβε μια υποψηφιότητα στα Βραβεία Emmy 2022, ως εκτελεστικός παραγωγός του «Only Murders In The Building», γράφοντας μάλιστα ιστορία, πριν ακολουθήσει μία μικρή στιχομυθία.

«Steve, ας πούμε το αστείο μας από την σειρά: “Έι, Steve, πόσα Emmy έχεις;”», είπε ο Short.

«Θέλω να πω πέντε. [παύση] Λοιπόν, θέλω να πω πέντε, αλλά έχω ένα», αστειεύτηκε ο Martin.

«Αν ήταν να κερδίσω, θα ήμουν σε φόρμα. Γιατί έχουν περάσει 53 χρόνια από την τελευταία μου νίκη», πρόσθεσε ο 76χρονος ηθοποιός, ο οποίος είχε βραβευθεί στα Emmy του 1969 για τη συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα της κωμικής εκπομπής «The Smothers Brothers Comedy Hour».

Παρά την απογοήτευσή τους για τη Selena Gomez, οι δύο ηθοποιοί αστειεύτηκαν για το γεγονός ότι ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην ίδια κατηγορία.

«Πιστεύω ότι η κατηγορία των κωμικών ηθοποιών θα έπρεπε να χωριστεί σε δύο κατηγορίες, την “Υπερβολικά Έντονος” και την “Υπερβολικά Διακριτικός”».

«Έτσι, όποιες κι αν είναι οι υποψηφιότητες, θα υπάρχουν υποκατηγορίες. Ο Marty θα μπορούσε να κερδίσει το βραβείο του Υπερβολικά Έντονου, και εγώ θα μπορούσα να κερδίσω το βραβείο του Υπερβολικά Διακριτικού», πρόσθεσε.

«Θα μπορούσες να έχει τη δική σου κατηγορία, που είναι το “πολύ ωχρός για να σε φωτίσουν”», απάντησε ο Martin Short.

Παρότι εξέφρασε αρχικά την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Selena Gomez δεν έλαβε υποψηφιότητα στα Βραβεία Emmy στην κατηγορία των ηθοποιών, ανέφερε σε δήλωσή του προς το ET ότι η ομάδα του «Only Murders In The Building» είναι χαρούμενη που η Selena Gomez είναι υποψήφια για Emmy ως παραγωγός της σειράς.

«Ο Marty και εγώ, και όλη η ομάδα του “Only Murders In The Building”, είμαστε ενθουσιασμένοι με τις υποψηφιότητές μας. Χαιρόμαστε επίσης που η πολύτιμη συνεργάτιδά μας Selena Gomez αναγνωρίζεται ως παραγωγός στην κατηγορία της Καλύτερης Κωμικής Σειράς», σχολίασε.