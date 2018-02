POP ALERT! Ο παραγωγός του «Shape Of You» ανακοινώνει ότι πρόκειται να μπει στο στούντιο με την Katy Perry

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, η Katy Perry είναι έτοιμη να επιστρέψει με ένα άλμπουμ γεμάτο pop επιτυχίες!

Μετά τις διάφορες ενδείξεις που έδειχναν πως η pop star ήταν στο στούντιο με τον Ian Kirkpatrick, τον άνθρωπο πίσω από το «New Rules», τώρα ένας ακόμα hit maker παραδέχεται ότι πρόκειται να συνεργαστεί με την Perry.

Μιλάμε για τον μεγάλο Steve Mac, τον Βρετανό καλλιτέχνη ο οποίος είναι υπεύθυνος για hit όπως το «Take Me Home» της Jess Glynne, το «Rockabye» των Clean Bandit, το «What About Us» της P!nk και το «Shape Of You» του Ed Sheeran, έτσι για να αναφέρουμε μερικά.

Μιλώντας στο Music Week για τα BRIT Awards (σήμερα η τελετή απονομής), όπου θα παραλάβει το βραβείο «παραγωγός της χρονιάς», ο Mac αποκάλυψε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τα επερχόμενα project του:



Έκανες την παραγωγή και συν-έγραψες το Shape Of You, πώς ήταν η συνεργασία με τον Ed Sheeran;

Λοιπόν, θέλετε να μάθετε κάτι; Ήταν η πρώτη φορά που βρήκα τον εαυτό μου να δουλεύω με έναν καλλιτέχνη που ήμουν ήδη fan πριν να έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ… Ήμουν πολύ νευρικός αλλά ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για μένα. Η εργασιακή του ηθική είναι εξαιρετική, δεν σταματά ποτέ, θέλει πάντα να κερδίζει. Και αν συνδυάσετε αυτό με το ταλέντο που έχει, νομίζω ότι δεν μπορεί να αποτύχει…

Το Shape Of You διαγωνίζεται για το British Single στα BRITs απέναντί στο Strip That Down του Liam Payne. Τι νομίζεις ότι μπορεί να δώσει ο Liam με το άλμπουμ του;

Έχω ακούσει πολλά από τα πράγματα που έχει κάνει και νομίζω ότι θα είναι ένας σπουδαίος δίσκος. Νομίζω ότι θα είναι ένα είδος συλλογής. Δεν θα το περιγράψω ως μια δουλειά που ρέει, μοιάζει περισσότερο με το ένα hit μετά το άλλο. Και όπως το βλέπω εγώ αυτά είναι τα καλύτερα άλμπουμ.

Με ποιον άλλον εργάζεσαι αυτή τη στιγμή;

Years & Years, Bastille, Nick Jonas και, αν όλα πάνε όπως πρέπει, θα αρχίσω να δουλεύω με την Katy Perry και θα είναι φανταστικό. Οι ευκαιρίες προς το παρόν είναι απίστευτες, είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την ποπ μουσική.

Μετά την επιτυχία με τον Ed Sheeran, βοήθησες στο γράψιμο του Your Song. Θα συμμετέχεις στο άλμπουμ της Rita Ora;

Αυτό που αγαπώ στη Rita είναι ότι είναι μια ποπ καλλιτέχνης, ξέρει ότι είναι μια ποπ καλλιτέχνης και πηγαίνει κατευθείαν στο στόχο: – «Δώστε μου τους καλύτερους στίχους, το καλύτερο τραγούδι, το πιο ποπ». Είμαι τόσο χαρούμενος γι’ αυτή τη, που βλέπω πού έφτασε, να δω της επιτυχία της – είναι φωτιά!