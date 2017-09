Το τραγούδι είναι μέρος του «Scream».Όλο το άλμπουμ μπορείτε να το ακούσετε παρακάτω.

Ο Steve Aoki κλήθηκε να κάνει το remix της διαχρονικής επιτυχίας του Michael Jackson, «Thriller», ως μέρος της κυκλοφορίας της συλλογής του pop icon με τίτλο «Scream».

Το «Scream» αποτελείτε από 13 κομμάτι και περιλαμβάνει κλασικά τραγούδια όπως «Dirty Diana», «Thriller», «Ghosts» και «Torture» και κυκλοφόρησε χθες (29 Σεπτεμβρίου) μέσω της Epic/Legacy Recordings σε σχέση με το The Estate of Michael Jackson. Τόσο το CD «Scream» όσο και το συλλεκτικό glow-in-the dark διπλό βινύλιο θα κυκλοφορήσουν στις 27 Οκτωβρίου.

Michael Jackson – Thriller (Steve Aoki Midnight Hour Remix)

Ακούστε το original «Thriller» από τον Michael Jackson

Michael Jackson – Scream

OFFICIAL SCREAM TRACKLISTING

1.​ This Place Hotel

2.​ Thriller

3.​ Blood On The Dance Floor

4.​ Somebody’s Watching Me

5.​ Dirty Diana

6.​ Torture

7.​ Leave Me Alone

8.​ Scream

9.​ Dangerous

10.​ Unbreakable

11.​ Xscape

12.​ Threatened

13.​ Ghosts

Bonus Track: Blood On The Dance Floor X Dangerous (The White Panda Mash-Up)