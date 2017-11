Η περίφημη συνεργασία του Steve Aoki με τη Lauren Jauregui των Fifth Harmony επιτέλους κυκλοφορεί, ύστερα από αρκετούς μήνες αναμονής.

Ήταν άνοιξη όταν πληροφορηθήκαμε για πρώτη φορά για τη δισκογραφική σύμπραξη που ετοιμαζόταν και για να κυκλοφορήσει φτάνουμε μία ανάσα πριν το χειμώνα. Το τραγούδι ονομάζεται τελικά «All Night» και όχι «Paralyzed», όπως πίστευαν πολλοί.

Σε παλαιότερη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Billboard», ο 40χρονος DJ και παραγωγός είχε δηλώσει για τη μουσική συνάντηση με την 21χρονη τραγουδίστρια:

«Θα είναι κάτι που ο κόσμος δε θα περιμένει. Σίγουρα δουλεύω επάνω σε υλικό στο στούντιο και θέλω να το κάνω τέλεια. Είναι μία από τις αγαπημένες μου τραγουδίστριες, γι’ αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό να δουλέψω μαζί της, επειδή αγαπώ τις ιδέες της και είμαστε στην ίδια σελίδα για τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα που πρόκειται να είναι μία συναρπαστική ηχογράφηση που κάνουμε μαζί. Περιμένετε το αναπάντεχο.»

Το «αναπάντεχο», όπως το χαρακτηρίζει ο Steve Aoki, «All Night» θα αποκαλυφθεί την προσεχή Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου.

Οι Fifth Harmony συνεχίζουν μαζί ως συγκρότημα, παρά τα συνεχή δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι θα στραφούν σε χωριστούς δρόμους και ατομικές καριέρες. Στα πρόσφατα MTV EMA 2017, μάλιστα, κέρδισαν για δεύτερη φορά το βραβείο «Best US Act». Παρ’ όλα αυτά, καθένα από τα κορίτσια της τετράδας εξερευνά τις δυνάμεις της, επιχειρώντας διάφορες συνεργασίες.

Σε αυτό το μοτίβο, το «All Night» του Steve Aoki είναι το τέταρτο τραγούδι στο οποίο συμμετέχει η Lauren Jauregui. Έκανε ντεμπούτο με το «Back To Me» των Marian Hill, ένωσε δυνάμεις με τη Halsey στο «Strangers» και πρόσφατα με τον Ty Dolla $ign στο «In Your Phone».

Γευτείτε το «All Night» παρακάτω:

