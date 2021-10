Ο Steve Aoki συνεργάζεται με τους End Of The World σε ένα νέο τραγούδι

«Μην μου μη πεις ότι είναι το τέλος του κόσμου απόψε».

Ο DJ και μουσικός παραγωγός Steve Aoki και το συγκρότημα End Of The World από το Τόκιο κυκλοφόρησαν το νέο τραγούδι «End Of The World».

Στο single, που συγχρονίζει υπέροχα τα ξεχωριστά στυλ των δύο πλευρών, το ψιθυριστό φαλτσέτο της τραγουδίστριας των End Of The World, Fukase, πλέκεται αρμονικά με το στο χαρακτηριστικό ηλεκτρονικό groove του Steve Aoki.

Το τραγούδι είναι γεμάτο θετική ενέργεια από την αρχή μέχρι το τέλος και καταλήγει σε ένα οικουμενικό μήνυμα που μας υπενθυμίζει να αξιοποιούμε στο έπακρο το παρόν.

Ο Steve Aoki, για τον οποίο ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι θα ενταχθεί στο Asian Hall of Fame με την κλάση του 2021, σχολιάζει για τη συνεργασία: «Είμαι μεγάλος θαυμαστής της μουσικής των End Of The World εδώ και καιρό, οπότε όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί τους, ήταν τιμή μου. Είναι πάντα διασκεδαστικό για μένα να συνεργάζομαι με Ιάπωνες καλλιτέχνες, δεδομένης της κληρονομιάς μου, και να τη μεταφέρω στον υπόλοιπο κόσμο»

«Το τραγούδι που δημιουργήσαμε είναι ξεχωριστό όχι μόνο όσο αφορά το περιεχόμενο των στίχων του, αλλά και την αισιόδοξη μελωδία του και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα κυκλοφορήσει για να το χορέψουν και να τραγουδήσουν μαζί του όλοι», προσθέτει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Steve Aoki (@steveaoki)

Η Fukase των End Of The World αναφέρει: «Ως η πρώτη μας δουλειά που έχει ως τίτλο το όνομά μας, αυτό το τραγούδι με πηγαίνει πίσω στην εποχή της ζωής μου όπου είχα χάσει τα πάντα και κυριολεκτικά ένιωθα ότι ήταν το τέλος του κόσμου. Έτσι προέκυψε και το όνομα της μπάντας, για να θυμίζει σε όλους μας ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσουμε κάτι, ακόμα και από το τέλος. Στιχουργικά, αυτό το τραγούδι ακούγεται πολύ σαν ένα κανονικό ερωτικό τραγούδι, αλλά νιώθω επίσης ότι κάθε λέξη απευθύνεται στον παλιό μου εαυτό».

Οι βάσεις για τη συνεργασία τέθηκαν όταν ο Steve Aoki έγινε θαυμαστής του συγκροτήματος, το οποίο είναι γνωστό για τις εμφανίσεις που δίνει στην Ιαπωνία σε ακροατήρια μεγέθους που ξεπερνούν τις 140 χιλιάδες. Σύντομα, ο Aoki επικοινώνησε μαζί τους και οι End Of The World δέχτηκαν με ενθουσιασμό την πρόταση να ενώσουν τις δυνάμεις τους.

Αυτή η έντονη ανταλλαγή ενέργειας και συναισθημάτων μεταξύ του Steve Aoki και της Fukase τους ενέπνευσε να μπουν στο στούντιο για να ετοιμάσουν μια νέα συνεργασία, η οποία τελικά θα γινόταν το «End Of The World».

Ο Steve Aoki και η Fukase συναντήθηκαν τελικά τον προηγούμενο Ιούλιο, όταν η τραγουδίστρια των End Of The World εμφανίστηκε στη σκηνή σε μία από τις εμφανίσεις του DJ στο Λας Βέγκας.

Το ρεφρέν του τραγουδιού, το οποίο αναφέρει «μην μου μη πεις ότι είναι το τέλος του κόσμου απόψε», δηλώνει τη λαχτάρα τους να συνεχιστεί η νύχτα για να νιώσουν ξανά αισιόδοξοι, γεμάτοι ενέργεια από την επιστροφή τους στις ζωντανές εμφανίσεις και τις κοινές εμπειρίες τους.