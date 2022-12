Ο τελευταίος προπομπός από το νέο άλμπουμ των Stereophonics.

Οι Stereophonics παρουσιάζουν ένα καινούργιο τραγούδι με τίτλο «Right Place Right Time» ενόψει της κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ τους «Oochya!».

Το «Right Place Right Time» είναι η τελευταία πρόγευση του επερχόμενου άλμπουμ των Stereophonics και ακολουθεί τα singles «Hanging On Your Hinges», «Do Ya Feel My Love?» και «Forever» που κυκλοφόρησαν προηγουμένως.

Οι συγκινητικοί στίχοι του «Right Place Right Time» αφηγούνται την ιστορία του συγκροτήματος προς την καταξίωση και τον τρόπο με τον οποίο εξάπλωσαν το ταλέντο τους σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα διατήρησαν την αγάπη τους για την οικογένεια και τους φίλους τους.

Μια παραμυθένια ματιά σε μια απίστευτη καριέρα των Stereophonics, όπου ο frontman Kelly Jones μας ταξιδεύει πίσω στην αρχή, ακριβώς εκεί που ξεκίνησαν όλα.

Μιλώντας στο NME νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Kelly Jones δήλωσε ότι το «Right Time Right Place» εξερευνά την ερωτική ζωή του.

«Δεν έχω αναφερθεί ποτέ ξανά σε τρεις πρώην συντρόφους σε ένα τραγούδι!», αστειεύτηκε. «Είναι αρκετά περίεργο στην πραγματικότητα, αλλά μιλάει για την τύχη και το πεπρωμένο. Αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να συνεχιστεί για πάντα, αν ονόμαζες όλους τους ανθρώπους στη ζωή σου με τους οποίους έχεις συναντηθεί ποτέ», είπε.

Το «Right Place Right Time» είναι μόνο μία από τις πολλές στιγμές στο «Oochya!» στις οποίες διασταυρώνονται διαφορετικά μουσικά είδη.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του «Oochya!» οι Stereophonics, ένα από τα καλύτερα live συγκροτήματα της Βρετανίας, θα επιστρέψουν στις συναυλίες για μια νέα περιοδεία στη Μεγάλη Βρετανία που θα ξεκινήσει τον Μάρτιο, ενώ τον Ιούλιο θα συνοδεύσουν τους Pearl Jam στο πλαίσιο της εμφάνισής τους στο φεστιβάλ «BST Hyde Park» του Λονδίνου.

Το νέο άλμπουμ «Oochya!» των Stereophonics θα κυκλοφορήσει από τη Stylus Records και την Ignition Records την Παρασκευή 4 Μαρτίου.