Οι Stereophonics κυκλοφορούν το νέο single «Forever»

Ένα τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Stereophonics θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο.

Οι Stereophonics παρουσιάζουν το νέο single «Forever».

Το «Foverer» είναι το επόμενο τραγούδι από το «Oochya!», το δωδέκατο άλμπουμ του συγκροτήματος από την Ουαλία, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 4 Μαρτίου από την Stylus Records και την Ignition Records.

Έχει προηγηθεί η κυκλοφορία των singles «Hanging On Your Hinges» και «Do Ya Feel My Love?», τα οποία έδωσαν τα πρώτα δείγματα του «Oochya!».

Οι Stereophonics, οι οποίοι αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο του βρετανικού ροκ εδώ και τρεις δεκαετίας, παρουσιάζουν ένα τραγούδι που συνδυάζει τον δυναμικό ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας με μία ρομαντική ιστορία.

Το «Foverer» είναι ένα στοχαστικό τραγούδι που φέρνει στο νου την ελευθερία και τον ανοιχτό δρόμο. Η γέφυρα καταλήγει σε ένα εκρηκτικό ρεφρέν, όπου ο frontman Kelly Jones τραγουδά δυνατά: «Μακάρι να μπορούσα να πετάξω μακριά για πάντα, μακάρι να μπορούσα να πάρω τον πόνο από πάνω σου και να σε απελευθερώσω».

Η απελευθέρωση γίνεται αισθητή τόσο στην ερμηνεία όσο και στους στίχους του Kelly Jones.

Ο τραγουδιστής των Stereophonics σχολιάζει: «Το “Forever” μιλάει για την απόδραση. Μιλάει για την επιθυμία σου να απελευθερωθεί κάποιος και να φύγει ο πόνος που περνάει. Λέει ότι πρέπει να αναλάβεις ρίσκα για εκείνον. Λέει ότι θέλεις να απαλλάξεις αυτούς που αγαπάς από τον πόνο, αλλά δεν γίνεται, ο πόνος της ζωής είναι εκεί που βρίσκουμε την ωριμότητα. Το τραγούδι έχει πολλά πράγματα ενσωματωμένα. O κόσμος νιώθει πολλά από αυτά αυτές τις ημέρες».

Το επερχόμενο άλμπουμ «Oochya!» βασίζεται σε συγκεκριμένους τόνους, συναισθήματα και θέματα που θα βρουν απήχηση στους νέους και στους παλιούς θαυμαστές των Stereophonics.

«Είναι ένας αρκετά συναισθηματικός δίσκος. Μερικές φορές είναι πολύ νοσταλγικός. Όλο το άλμπουμ είναι μελωδικό. Το ακούς και είναι ένα από αυτά τα άλμπουμ που δεν θέλεις να σταματήσεις γιατί συνεχίζει να προχωράει σε διαφορετικά στυλ και τα τραγούδια κρατούν την προσοχή σου. Παρουσιάζει πολλά στυλ της μπάντας», περιγράφει ο Kelly Jones.

Οι Stereophonics είναι αδιαμφισβήτητα γίγαντες της βρετανικής μουσικής. Στο ενεργητικό τους έχουν 7 άλμπουμ που έχουν ανέβει στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, 10 άλμπουμ που έχουν εμφανιστεί στο Top 10, 23 πλατινένιες κυκλοφορίες, 8,5 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 5 υποψηφιότητες στα BRIT Awardσ και μία νίκη στα BRIT Awards.

Το «Oochya» θα αποτελέσει ακόμα μία αδιάψευστη απόδειξη ότι ο Kelly Jones ανήκει στους μεγαλύτερους Βρετανούς τραγουδοποιούς.