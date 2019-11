Το «Kind» ηχογραφήθηκε μέσα σε δέκα μόλις μέρες χωρίς τα ηλεκτρονικά μέσα που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.

Οι Stereophonics επέστρεψαν θριαμβευτικά με το νέο άλμπουμ τους «Kind» κατευθείαν στο Νο. 1 του βρετανικού chart.

Το αγαπημένο συγκρότημα από την Ουαλία διαθέτει πλέον επτά δίσκους που έχουν καταλάβει την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα επτά άλμπουμ των Stereophonics που έχουν βρεθεί στο Νο. 1 είναι τα «Performance And Cocktails» (1999), «Just Enough Education To Perform» (2001), «You Gotta Go There To Come Back» (2003), «Language. Sex. Violence. Other?» (2005), «Pull The Pin» (2007), «Keep The Village Alive» (2009) και «Kind» (2019).

Σε παραγωγή του frontman Kelly Jones και του George Drakoulias (Tom Petty & The Heartbreakers, Primal Scream), το «Kind» ηχογραφήθηκε μέσα σε δέκα μόλις μέρες χωρίς τα ηλεκτρονικά μέσα που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.

Η χαρακτηριστική φωνή του Jones πλαισιώνει τραγούδια που καταφέρνουν να βρίσκουν την ομορφιά στις απλές, καθημερινές στιγμές, κάτι που διατηρεί τους Stereophonics σταθερά στις κορυφαίες θέσεις των charts, 22 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου.

Το «Kind», το ενδέκατο άλμπουμ των Stereophonics, κυκλοφορεί δύο χρόνια μετά το δίσκο «Scream Above The Sounds».

Το συγκρότημα των Stereophonics αποτελείται από τους Kelly Jones (κεντρική φωνή, κεντρική κιθάρα, πλήκτρα), Richard Jones (μπάσο κιθάρα, αρμόνικα, φωνητικά), Adam Zindani (κιθάρα, φωνητικά) και Jamie Morrison (ντραμς, κρουστά).

Το tracklist του «Kind»

1. I Just Wanted the Goods

2. Fly like an Eagle

3. Make Friends with the Morning

4. Stitches

5. Hungover for You

6. Bust This Town

7. This Life Ain’t Easy (But It’s the One That We All Got)

8. Street of Orange Light

9. Don’t Let the Devil Take Another Day

10. Restless Mind