Το #StandUpForUkraine συγκέντρωσε 10 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία

Η παγκόσμια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων #StandUpForUkraine συγκέντρωσε 10,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την παροχή βοήθειας στους περισσότερους από 10 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί εντός και εκτός της Ουκρανίας μετά την εισβολή της Ρωσίας πριν από έξι εβδομάδες.

Η εκστρατεία, η οποία είχε την υποστήριξη της Ευρώπης, του Καναδά και αστέρων της μουσικής όπως οι Bruce Springsteen, U2, Bon Jovi, Elton John, Madonna, Katy Perry, Billie Eilish και πολλών άλλων, πραγματοποιήθηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων στις 8 και 9 Απριλίου και κορυφώθηκε με μία εκδήλωση στη Βαρσοβία με τη συμμετοχή του Πολωνού προέδρου Αντρέι Ντούντα, της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, ο οποίος εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης.

Σύμφωνα με την Global Citizen, έναν από τους διοργανωτές της δράσης, η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων Stand Up For Ukraine εξασφάλισε επιχορηγήσεις ύψους 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ και δάνεια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη 4,4 εκατομμυρίων Ουκρανών προσφύγων σε ευρωπαϊκές χώρες και 6,5 εκατομμυρίων εσωτερικά εκτοπισμένων στην Ουκρανία.

Τα δάνεια θα προέλθουν από ευρωπαϊκά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ενώ επιπλέον 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ θα προσφέρει με τη μορφή δανείου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

THANK YOU for stepping up and taking action. Together with our partners, we secured $10.1 billion in pledged new grants and loans for refugees and displaced people in Ukraine and around the world. #StandUpForUkraine pic.twitter.com/aL3ha7EOPK

