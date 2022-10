StandUpForUkraine: Οι αστέρες της μουσικής ενώνουν τις δυνάμεις τους για την Ουκρανία

Τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής συμμετέχουν στην παγκόσμια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων #StandUpForUkraine για την Ουκρανία.

Ηγέτες, καλλιτέχνες και πολίτες συμμετέχουν στην εκστρατεία #StandUpForUkraine για να βοηθήσουν στην κάλυψη των αναγκών των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, απηύθυνε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα με τα εξής λόγια:

«Στις 9 Απριλίου η μεγαλύτερη διαδικτυακή εκδήλωση “Social Media Rally” (Μαραθώνιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) θα στηρίξει τα άτομα που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ουκρανία. Σας καλώ όλους: μουσικούς, ηθοποιούς, αθλητές, επιχειρηματίες, πολιτικούς, όλο τον κόσμο. Όλους όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κίνηση αυτή και να στηρίξουν την Ουκρανία».

Περίπου 10 εκατομμύρια άτομα έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους μέχρι στιγμής λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Πάνω από 6,5 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας και πάνω από 3,5 εκατομμύρια άτομα εγκατέλειψαν την Ουκρανία για να διαφύγουν σε γειτονικές χώρες. Περίπου 2 εκατομμύρια από τα άτομα αυτά είναι παιδιά.

Refugees in Ukraine and around the world need our help now. Join all of us on E Street and @glblctzn as we #StandUpForUkraine, and stand up for those displaced globally because everyone deserves safe and humane living conditions. https://t.co/yzBeGVXDEJ pic.twitter.com/NnBTYCzeKy — Bruce Springsteen (@springsteen) April 8, 2022

Παγκόσμια εκστρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων

Στις 25 Μαρτίου 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν παγκόσμια εκστρατεία για τη συγκέντρωση κεφαλαίων με σκοπό τη στήριξη των ατόμων που εγκαταλείπουν την Ουκρανία λόγω της εισβολής, σε συνεργασία με τη διεθνή οργάνωση Global Citizen για την προάσπιση των συμφερόντων του πολίτη.

Η εκστρατεία «Stand Up For Ukraine» επιδιώκει να κινητοποιήσει κυβερνήσεις, θεσμικά όργανα, καλλιτέχνες, εταιρείες και ιδιώτες με σκοπό να διαθέσουν κεφάλαια για τη στήριξη των ανθρωπιστικών προσπαθειών στην Ουκρανία και τις γειτονικές χώρες.

Η Global Citizen θα ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες τις προσεχείς ημέρες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να βοηθήσουν.

Η εκστρατεία θα κορυφωθεί με μια εκδήλωση δωρητών στις 9 Απριλίου στη Βαρσοβία, την οποία συγκαλεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Tριντό, με τη συμμετοχή του προέδρου της Πολωνίας, Άντρζεϊ Ντούντα.

Σκοπός είναι να συγκεντρωθούν κεφάλαια και να εξασφαλιστεί ευρύτερη στήριξη για την κάλυψη των αναγκών των εσωτερικά εκτοπισμένων και των προσφύγων.

The brave people of Ukraine are fighting for their freedom — and for ours — in the face of unspeakable violence and an unjust invasion. More than 4 million people, mostly women and children, have had to flee for their lives — a population nearly the size of Ireland. pic.twitter.com/wsxoO14Mmp — U2 (@U2) April 8, 2022

Παγκόσμιος μαραθώνιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πριν από την εκδήλωση δωρητών, πολλοί από τους κορυφαίους καλλιτέχνες, διασκεδαστές, αθλητές και υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση της οργάνωσης Global Citizen, για τον μαραθώνιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με θέμα «Stand Up for Ukraine» που θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Απριλίου.

Μεταξύ αυτών που αναμένεται να συμμετάσχουν είναι οι:

Abel «The Weeknd» Tesfaye, Adam Durica, Aitana, Alanis Morissette, Alejandro Sanz, Alexandra Stan, Angélique Kidjo, Annie Lennox, Billie Eilish, Billy Joel, Celine Dion, Chris Isaak, Chris Rock, Demi Lovato, Elton John & David Furnish, FINNEAS, Garth Brooks & Trisha Yearwood, Gloria Steinem, Green Day, Herbert Grönemeyer, Hugh Jackman & Deborra-lee Furness, Igo, Jon Batiste, Jonas Brothers, Juanes, Kacey Musgraves, Katy Perry, Leon Bridges, Luke Combs, Madonna, Miley Cyrus, Mirai, Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Ryan Tedder, Sarsa, Shaquille O’Neal, Stevie Nicks, Stevie Wonder, Tame Impala, U2, Usher, Vito Bambino, Young Leosia.

We've all seen the horror unfold in Ukraine, so we know how desperately they need help, and this is the time for all of us – but most especially our leaders – to #StandUpForUkraine. Support the refugees! https://t.co/35fGiZR5t6 @GlblCtzn pic.twitter.com/0W8N1gAoCI — KATY PERRY (@katyperry) April 8, 2022

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε:

«Εκατομμύρια άτομα προσπαθούν να ξεφύγουν από τις βόμβες που πέφτουν στις ουκρανικές πόλεις. Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και το βιος τους για να φθάσουν σε ασφαλείς τοποθεσίες σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας ή σε γειτονικές χώρες.

Από την έναρξη του πολέμου, κάθε δευτερόλεπτο ένα παιδί από την Ουκρανία γίνεται πρόσφυγας.

Ο κόσμος πρέπει να τους υπερασπιστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει τις ανάγκες των εκατομμυρίων προσφύγων που φιλοξενεί. Και θα εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειές μας. Ωστόσο, οι ανάγκες είναι μεγάλες — και ο γενναίος λαός της Ουκρανίας αξίζει την αλληλεγγύη των πολιτών και των κυβερνήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Μαζί, μπορούμε να τους δώσουμε ένα ασφαλές σπίτι και να ρίξουμε μια αχτίδα φωτός στη ζωή τους αυτή τη σκοτεινή στιγμή».

Ο Τζάστιν Tριντό, πρωθυπουργός του Καναδά, πρόσθεσε:

«Το σημερινό μήνυμά μας προς τον ουκρανικό λαό είναι το εξής: είμαστε στο πλευρό σας. Είτε οι ανάγκες σας αφορούν τρόφιμα, νερό, στέγη είτε ιατρική βοήθεια, κινητοποιούμε όλο τον κόσμο για να σας στηρίξουμε και να παράσχουμε ζωτικής σημασίας βοήθεια εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.

Όταν όλοι συνεργαζόμαστε, μπορούμε να επιτύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για όσους εκτοπίστηκαν από την παράνομη και αδικαιολόγητη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία».

Η παγκόσμια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων #StandUpForUkraine για την Ουκρανία θα μεταδοθεί στην τηλεόραση της Βουλής το Σάββατο 9 Απριλίου στις 16:00.

Μπορείτε επίσης να κάνετε δωρεά κάνοντας κλικ στην ακόλουθη διεύθυνση: globalgiving.org/global-citizen-ukraine/