Ο STAN Αντιπαριώτης ετοιμάζει το «πιο ώριμο» και «ωραιότερο» άλμπουμ του

Αυτές τις ημέρες βρίσκομαι στο στούντιο τελειοποιώντας τα νέα μου τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν σύντομα στο επερχόμενο album . Δε μπορώ να κρύψω τη χαρά και το πόσο πολύ ανυπομονώ να μοιραστώ όσα ετοιμάζω παρέα με τους συνεργάτες μου εδώ και περίπου 2 χρόνια . Το μόνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι πως θα είναι η πιο ώριμη και ωραιότερη δουλειά που σας έχω παρουσιάσει μέχρι σήμερα . Ευχαριστώ από καρδιάς για την αγάπη που έχω πάρει από όλους σας από την πρώτη μέρα που αποφάσισα να ακολουθήσω το όνειρο μου , ήρθε η στιγμή να σας την ανταποδώσω . #stratosantipariotis #stan #stanantipariotis #musicchangedmylife #neverstopfightingforyourdreams #greekmusic