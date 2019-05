View this post on Instagram

Είστε έτοιμοι;! 😉 Παρασκευή 07/06 κυκλοφορεί το «Δε Με Ξέρεις» από την @panik_entertainment_group & την @iconmusicrecords !💥 -Διαθέσιμο τώρα για preorder/ presave στα ψηφιακά καταστήματα! #stan #antipariotis #demexeris #panik #iconmusic