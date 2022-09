Το Spotify αποκαλύπτει τους καλλιτέχνες, τα τραγούδια και τα άλμπουμ με τα περισσότερα streams το 2021

Το τραγούδι και το άλμπουμ με τα περισσότερα streams στο Spotify το 2021 ανήκουν στην Olivia Rodrigo, ενώ ο Bad Bunny αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο δημοφιλέστερος καλλιτέχνης στην πλατφόρμα.

Το Spotify παρουσίασε σήμερα την ετήσια καμπάνια «Wrapped», δημοσιεύοντας εξατομικευμένα στατιστικά στοιχεία για κάθε χρήστη μαζί με λίστες με τους καλλιτέχνες, τα τραγούδια, τα άλμπουμ και τα podcasts με τα περισσότερα streams στην πλατφόρμα του το 2021.

Από τώρα, οι χρήστες του Spotify μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εξατομικευμένη εμπειρία του «Wrapped» αποκλειστικά στην εφαρμογή Spotify για κινητά (iOS και Android).

Εκτός από την ετήσια σύνοψη των κορυφαίων καλλιτεχνών, ειδών, τραγουδιών, podcasts και λεπτών ακρόασης κάθε χρήστη, το φετινό «Wrapped», διαθέσιμο σε περισσότερες από 30 χώρες, θα περιλαμβάνει αρκετές ολοκαίνουργιες λειτουργίες. Μία από αυτές είναι το «Wrapped Blend», το οποίο θα δημιουργεί μικτές λίστες αναπαραγωγής μεταξύ φίλων για να βλέπουν ποιους καλλιτέχνες και τραγούδια είχαν κοινά κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Επιπλέον, περισσότεροι από 170 καλλιτέχνες και δημιουργοί έχουν δημιουργήσει βίντεο με τα οποία ευχαριστούν τους θαυμαστές τους. Τα βίντεο θα εμφανίζονται για τους χρήστες που έχουν ένα τραγούδι ενός από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες στις κορυφαίες λίστες αναπαραγωγής «Top Songs» ή «Artists Revealed».

Για πρώτη φορά, οι θαυμαστές θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να απολαύσουν ειδικά ευχαριστήρια μηνύματα από μερικούς από τους αγαπημένους τους παρουσιαστές podcast, τα οποία μπορούν να βρουν μεταβαίνοντας στη σελίδα μιας συμμετέχουσας εκπομπής στο Spotify.

Για πρώτη φορά, οι χρήστες του Spotify θα μπορούν επίσης να δημοσιεύουν τις κάρτες του «Wrapped» απευθείας στο TikTok, εκτός από πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram, το Twitter και το Snapchat.

Οι κορυφαίοι καλλιτέχνες του 2021

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Πορτορικανός αστέρας της reggaeton Bad Bunny κατακτά τον τίτλο του καλλιτέχνη με τα περισσότερα streams στον κόσμο στο Spotify, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 9,1 δισεκατομμύρια streams χωρίς να έχει κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ φέτος.

Ακολουθεί η Taylor Swift, η οποία έδωσε με το «Fearless (Taylor’s Version) και το «Red (Taylor’s Version)» στους παλιούς και νέους θαυμαστές έναν λόγο να ξαναζήσουν τις παλαιότερες επιτυχίες της.

Την πρώτη τριάδα του 2021 συμπληρώνουν οι BTS. Το παγκοσμίως αγαπημένο K-Pop συγκρότημα είχε μια εξαιρετική χρονιά χάρη στο single «Butter».

Ο Drake, ο οποίος κυκλοφόρησε το «Certified Lover Boy» τον Σεπτέμβριο και ο Justin Bieber, του οποίου το άλμπουμ «Justice» περιλάμβανε συνεργασίες, καταλαμβάνουν την τέταρτη και την πέμπτη θέση αντίστοιχα των καλλιτεχνών με τα περισσότερα streams στο Spotify το 2021.

Διαφορετική είναι η εικόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Drake και ακολουθούν κατά σειρά οι Taylor Swift, Juice WRLD, Kanye West και Bad Bunny.

Τα δημοφιλέστερα τραγούδια του 2021

Το κορυφαίο τραγούδι του 2021 παγκοσμίως στο Spotify είναι το «Drivers License» της Olivia Rodrigo, το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια streams.

Το viral «Montero (Call Me By Your Name)» του Lil Nas X ακολουθεί στη δεύτερη θέση, ενώ ο The Kid LAROI εμφανίζεται για πρώτη φορά στην κατάταξη με τη συνεργασία του με τον Justin Bieber στο «Stay», το οποίο καταλαμβάνει την τρίτη θέση.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται και πάλι η Olivia Rodrigo, αυτή τη φορά με το «Good 4 U», το οποίο αναδείχθηκε επίσης στο Τραγούδι του Καλοκαιριού 2021 στο Spotify. Το πέμπτο τραγούδι με τα περισσότερα streams για τη φετινή χρονιά είναι το remix του «Levitating» της Dua Lipa με τη συμμετοχή του DaBaby.

Το «Drivers License» έχει τα πρωτεία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το «Good 4 U» να ακολουθεί στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων. Την πεντάδα στην αμερικανική αγορά συμπληρώνουν το «Kiss Me More» της Doja Cat με τη SZA, το «Heat Waves» των Glass Animals και το «Levitating» της Dua Lipa.

Τα δημοφιλέστερα άλμπουμ του 2021

Όσον αφορά τα κορυφαία άλμπουμ του 2021 σε παγκόσμιο επίπεδο, η Olivia Rodrigo κερδίζει και πάλι το στέμμα με το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, «Sour», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο και περιείχε επιτυχίες όπως τα «Drivers Licence», «Good 4 U», «Deja Vu», «Brutal» και «Traitor».

Στη δεύτερη των άλμπουμ με τα περισσότερα streams στο Spotify το 2021 βρίσκεται το «Future Nostalgia» της Dua Lipa, το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2020.

Το «Justice» του Justin Bieber, το «=» (Equals) του Ed Sheeran και το «Planet Her» της Doja Cat εμφανίζονται στην τρίτη, στην τέταρτη και στην πέμπτη θέση αντίστοιχα.

Το «Sour» της Olivia Rodrigo είναι το δημοφιλέστερο άλμπουμ στο Spotify για το 2021 και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ακολουθούν κατά σειρά το «Dangerous: The Double Album» του Morgan Wallen, το «Planet Her» της Doja Cat, το «Justice» του Justin Bieber και το «Legends Never Die» του Juice WRLD.