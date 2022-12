Spotify: Τα τραγούδια με τα περισσότερα streams στην Ελλάδα το 2022

Δείτε την αναλυτική λίστα.

Το Spotify έδωσε στη δημοσιότητα τα τραγούδια με τα περισσότερα streams στην Ελλάδα το 2022.

Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας της δημοφιλούς υπηρεσίας streaming κυριαρχεί το mega hit «Nani» του εκλιπόντος Mad Clip και του του Light.

Το «Nani» περιλαμβάνεται στο μεταθανάτιο άλμπουμ «Money and Drugs Can’t Live In Poverty» που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Το τραγούδι έχει συγκεντρώσει πάνω από 15,5 εκατομμύρια streams στο Spotify και έχει γίνει διαμαντένιο.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το «24hrs» του Light και του Trannos, το οποίο έχει συγκεντρώσει επίσης πάνω από 15,5 εκατομμύρια streams στο Spotify από την κυκλοφορία του, τον προηγούμενο Ιούλιο, ως κομμάτι του άλμπουμ «Romeo» του Light.

Το τρίτο δημοφιλέστερο τραγούδι μεταξύ των Ελλήνων χρηστών του Spotify για το 2022 είναι το «Mediterranean» του Sidarta και του Saske, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν το «Obsessed» των Light, FY και Trannos και το «Akomi» του Sidarta.

Το πρώτο ελληνικό τραγούδι που δεν είναι αποκλειστικά rap/trap εμφανίζεται στο No. 13 και είναι το διπλά πλατινένιο «Madame» των Kings και του Trannos.

Στο No. 14 ακολουθεί το πρώτο ελληνικό λαϊκό τραγούδι της λίστας βρίσκεται, «Αμαρτίες» της Αναστασίας, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο και έχει συγκεντρώσει πάνω από 10,7 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Το πρώτο τραγούδι της λίστας από το διεθνές ρεπερτόριο εντοπίζεται στο No. 38 και είναι το «As It Was» του Harry Styles. Το «As It Was» είναι επίσης το τραγούδι με τα περισσότερα streams στο Spotify παγκοσμίως για το 2022.

Να σημειωθεί ότι οι αριθμοί που αναφέρονται δεν αφορούν τα streams που έχει συγκεντρώσει εκάστοτε τραγούδι αποκλειστικά στην ελληνική αγορά, αλλά αποτελούν τα συνολικά streams που διαθέτει κάθε τραγούδι στην πλατφόρμα ανεξάρτητα από τη χώρα των ακροατών, αν και η συντριπτική πλειοψηφία των streams προέρχεται από την Ελλάδα.

Τα τραγούδια με τα περισσότερα streams στο Spotify στην Ελλάδα το 2022

1. «Nani» – Mad Clip, Light, Skive

2. «24hrs» – Light, Trannos

3.”MEDITERRANEAN» – Sidarta, Saske, Beyond

4. «Obsessed» – Light, FY, Trannos

5. «AKOMI» – Sidarta, Beyond

6. «FAVELA» – Rack, Oge, MENJU

7. «NANA» – SNIK, Rack

8. «CELINE» – Hawk, Baghdad

9. «PADOU» – Saske, Beyond, Issy Beats

10. «Trafficante – SNIK, Vlospa, Oge