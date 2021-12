Το Spotify αποκαλύπτει τα τραγούδια με τα περισσότερα streams στην Ελλάδα το 2021

Η hip-hop μουσική κυριάρχησε στις προτιμήσεις των Ελλήνων ακροατών στο Spotify.

Το Spotify έδωσε στη δημοσιότητα τα τραγούδια με τα περισσότερα streams στην Ελλάδα το 2021.

Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας της δημοφιλούς υπηρεσίας streaning κυριαρχεί το τέσσερις φορές πλατινένιο mega hit «NASA» του Saske και του Rack, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και διαθέτει 10,4 εκατομμύρια streams στην πλατφόρμα.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η εκρηκτική συνεργασία της Ελένης Φουρέιρα και του εκλιπόντα Mad Clip στο τρεις φορές πλατινένιο crossover hit «Μπορεί», το οποίο έχει συγκεντρώσει 7,5 εκατομμύρια streams στο Spotify από την κυκλοφορία του, τον προηγούμενο Μάιο, μέχρι σήμερα.

Το τρίτο δημοφιλέστερο τραγούδι μεταξύ των Ελλήνων χρηστών του Spotify για το 2021 ήταν το τέσσερις φορές πλατινένιο «Voodoo» του Light και του Hawk, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν το δύο φορές πλατινένιο «Δοκίμασέ Τον» του Saske και του Rack και το επίσης δύο φορές πλατινένιο «Διαμάντι» του SNIK.

Παρεμπιπτόντως, στο No. 6 βρίσκεται το πρώτο τραγούδι της λίστας από το διεθνές ρεπερτόριο, το «Montero (Call Me by Your Name)» του Lil Nas X, διπλά πλατινένιο στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρώτα 20 τραγούδια της λίστας του Spotify με τα τραγούδια που συγκέντρωσαν τα περισσότερα streams στην Ελλάδα το 2021 προέρχονται από τη hip-hop μουσική και τα περισσότερα από την εγχώρια σκηνή του είδους.

Το πρώτο τραγούδι της λίστας που δεν είναι hip-hop το συναντάμε στο No. 23 και είναι το «Zitti e buoni» των Måneskin, πλατινένιο στην Ελλάδα.

Το πρώτο ελληνικό τραγούδι που δεν προέρχεται από τη hip-hop εμφανίζεται στο No. 45 και είναι το διπλά πλατινένιο «Viktoria» από τις ΜΕΛΙSSES και των DJ Kas, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020, ενώ το πρώτο ελληνικό λαϊκό τραγούδι της λίστας βρίσκεται στο No. 50 και είναι το «Σ’ Αγαπάω» του Νίκου Βέρτη, το οποίο κυκλοφόρησε αυτόν τον Αύγουστο και είναι ήδη πλατινένιο, ενώ έχει συγκεντρώσει 3,9 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα τραγούδια στη λίστα του Spotify με τα δημοφιλέστερα τραγούδια στην Ελλάδα το 2021 είναι ο Light, ο οποίος καταλαμβάνει 19 θέσεις με τις κυκλοφορίες του, τόσο τις προσωπικές όσο και τις συνεργασίες του.

Ο Light στέφθηκε παράλληλα ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα streams στο Spotify στην Ελλάδα το 2021. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση ο εκλιπών Mad Clip.

Να σημειωθεί ότι οι αριθμοί που αναφέρονται δεν αφορούν τα streams που έχει συγκεντρώσει εκάστοτε τραγούδι αποκλειστικά στην ελληνική αγορά, αλλά αποτελούν τα συνολικά streams που διαθέτει κάθε τραγούδι στην πλατφόρμα ανεξάρτητα από τη χώρα των ακροατών, αν και η συντριπτική πλειοψηφία των streams προέρχεται από την Ελλάδα.

Τα τραγούδια με τα περισσότερα streams στο Spotify στην Ελλάδα το 2021

1. «NASA» – Rack, Saske

2. «Μπορεί» – Mad Clip, Ελένη Φουρέιρα

3. «Voodoo- Light, Hawk

4. «Δοκίμασέ Τον» – Saske, Rack

5. «Διαμάντι» – SNIK

6. «MONTERO (Call Me By Your Name)» – Lil Nas X

7. «Χιλιόμετρα» – Mad Clip, Hawk, Light, Sapranov

8. «COCO» – Trannos, Stanley

9. «Kokaina» – TOQUEL

10. «Wet» – SNIK, TOQUEL, MG, GAMEBOY

11. «Γυμνή» – Light, Hawk

12. «Prestige» – Rack, LILA

13. «Shorty» – Light, Mad Clip

14. «Baby» – Mad Clip

15. «Latina» – Leaderbrain, RICTA

16. «Full Press» – Bossikan, FLY LO, RICTA

17. «Καθήκον» – Rack, Oge

18. «XCM (Xapiacocomayro)» – Bossikan

19. «Astronaut In The Ocean» – Masked Wolf

20. «Davay» – Rack, Ortiz

Δείτε ολόκληρη τη λίστα με τα τραγούδια με τα περισσότερα streams στο Spotify στην Ελλάδα το 2021 στο παρακάτω playlist: