Spotify: Το «As It Was» του Harry Styles είναι το δημοφιλέστερο τραγούδι του καλοκαιριού – Δείτε τη λίστα

Ο Harry Styles και η Kate Bush άφησαν το σημάδι τους στο φετινό καλοκαίρι.

Το Spotify αποκαλύπτει τα τραγούδια με τα περισσότερα streams για το καλοκαίρι του 2022.

Στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας με περισσότερα από 610 εκατομμύρια streams μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες βρίσκεται η επιτυχία «As It Was» του Harry Styles.

Το «As It Was», το οποίο έχει συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 1,185 δισεκατομμύριο streams, κατέκτησε την πρώτη θέση σε 24 χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως ο Καναδάς, η Ελβετία, το Βέλγιο, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το δεύτερο δημοφιλέστερο τραγούδι παγκοσμίως και το δημοφιλέστερο τραγούδι στις ΗΠΑ για το φετινό καλοκαίρι είναι το «Running Up That Hill (A Deal with God)» της Kate Bush από το 1985, το οποίο αγαπήθηκε ξανά μετά την εμφάνισή του στην τελευταία σεζόν της σειράς «Stranger Things» του Netflix.

Το «Running Up That Hill» είναι ένα από τα παλαιότερα τραγούδια που καταφέρνουν α αποκτήσουν μία στη λίστα του Spotify με τα δημοφιλέστερα τραγούδια του καλοκαιριού, 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Τα streams του «Running Up That Hill» από την Gen Z – ή αλλιώς από τους ακροατές ηλικίας 24 ετών και κάτω – στις ΗΠΑ αυξήθηκαν πάνω από 7.800% από τότε που το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε στο «Stranger Things».

Ο Bad Bunny μονοπωλεί τόσο την παγκόσμια όσο και την αμερικανική λίστα του Spotify με τα τραγούδια του καλοκαιριού με κομμάτια όπως τα «Me Porto Bonito», «Tití Me Preguntó», «Ojitos Lindos» και «Efecto» από το τελευταίο άλμπουμ του «Un Verano Sin Ti».

Το «Me Porto Bonito», συγκεκριμένα, είναι το δημοφιλέστερο τραγούδι για το φετινό καλοκαίρι σε 14 χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως το Μεξικό, η Χιλή, η Κολομβία, το Περού και η Δομινικανή Δημοκρατία.

Δεν θα ήταν καλοκαίρι χωρίς ολοκαίνουργια hot girl anthems όπως το «About Damn Time» της Lizzo και το «Vegas» της Doja Cat από το soundtrack της ταινίας «Elvis» για τον Elvis Presley, τα οποία και τα δύο εμφανίζονται στη λίστα με τα 20 κορυφαία τραγούδια για το καλοκαίρι στις ΗΠΑ.

Τα πιο δημοφιλή τραγούδια στο Spotify για το καλοκαίρι παγκοσμίως

1. «As It Was» – Harry Styles

2. «Running Up That Hill (A Deal With God)» – Kate Bush

3. «Me Porto Bonito» – Bad Bunny, Chencho Corleone

4. «Tití Me Preguntó» – Bad Bunny

5. «Glimpse of Us» – Joji

6. «Ojitos Lindos» – Bad Bunny, Bomba Estéreo

7. «Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52» – Bizarrap, Quevedo

8. «Efecto» – Bad Bunny

9. «Moscow Mule» – Bad Bunny

10. «Heat Waves» – Glass Animals

11. «PROVENZA» – KAROL G

12. «About Damn Time» – Lizzo

13. «Late Night Talking» – Harry Styles

14. «Party» – Bad Bunny, Rauw Alejandro

15. «Te Felicito» – Shakira, Rauw Alejandro

16. «STAY (with Justin Bieber)» – The Kid LAROI, Justin Bieber

17. «Tarot» – Bad Bunny, Jhay Cortez

18. «Bam Bam (feat. Ed Sheeran)» – Camila Cabello, Ed Sheeran

19. «Cold Heart – PNAU Remix» – Elton John, Dua Lipa, PNAU

20. «I Ain’t Worried» – OneRepublic

Τα πιο δημοφιλή τραγούδια στο Spotify για το καλοκαίρι στις ΗΠΑ

1. «Running Up That Hill (A Deal With God)» – Kate Bush

2. «As It Was» – Harry Styles

3. «Me Porto Bonito» – Bad Bunny, Chencho Corleone

4. «Glimpse of Us» – Joji

5. «Tití Me Preguntó» – Bad Bunny

6. «Bad Habit» – Steve Lacy

7. «Jimmy Cooks (feat. 21 Savage)» – Drake, 21 Savage

8. «I Like You (A Happier Song) (with Doja Cat)» – Post Malone, Doja Cat

9. «Late Night Talking» – Harry Styles

10. «About Damn Time» – Lizzo

11. «First Class» – Jack Harlow

12. «WAIT FOR U (feat. Drake & Tems)» – Future, Drake, Tems

13. «Heat Waves» – Glass Animals

14. «Vegas (From the Original Motion Picture Soundtrack ELVIS)» – Doja Cat

15. «Efecto» – Bad Bunny

16. «Moscow Mule» – Bad Bunny

17. «Ojitos Lindos» – Bad Bunny, Bomba Estéreo

18. «You Proof» – Morgan Wallen

19. «I Ain’t Worried» – OneRepublic

20. «Party» – Bad Bunny, Rauw Alejandro