Το Spotify έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα τριάντα πιο δημοφιλή τραγούδια στην πλατφόρμα του παγκοσμίως για το φετινό καλοκαίρι.

Το καλοκαίρι του 2017 μας αποχαιρετά, τουλάχιστον στο βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη και μαζί με το «αντίο» έρχεται η λίστα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της πιο καυτής εποχής του έτους.

Το Spotify δημοσίευσε τα τριάντα δημοφιλέστερα τραγούδια του καλοκαιριού στην πλατφόρμα του.

Χωρίς μεγάλες εκπλήξεις, το remix του «Despacito»» του Louis Fonsi και του Daddy Yankee καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη μεγαλύτερη υπηρεσία streaming στον κόσμο.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η συνεργασία του DJ Khaled με τη Rihanna στο «Wild Thoughts», ενώ έκπληξη του καλοκαιριού είναι το «Unforgettable» του French Montana με τον Swa Lee στο Νο3.

Η λίστα του Spotify αποτελείται από τριάντα τραγούδια και ο Justin Bieber κατέχει τρεις θέσεις, άλλη μία (4η) με το «I’m The One» του DJ Khaled και μία ακόμη (12η) με το «2U» του David Guetta.

Τα Top 30 τραγούδια του καλοκαιριού στο Spotify

1. «Despacito (Remix)» – Daddy Yankee, Luis Fonsi feat. Justin Bieber

2. «Wild Thoughts» – DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller

3. «Unforgettable» – French Montana feat. Swae Lee

4. «I’m The One» – DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper, Lil Wayne

5. «Mi Gente» – J Balvin, Willy William

6. «Shape of You» – Ed Sheeran

7. «Feels» – Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean

8. «Attention» – Charlie Puth

9. «Strip That Down» Liam Payne feat. Quavo

10. «Thunder» – Imagine Dragons

11. «Mama» – Jonas Blue ft. William Single

12. «2U» – Justin Bieber ft. David Guetta

13. «XO TOUR Llif3» – Lil Uzi Vert

14. «There’s Nothing Holdin’ Me Back» – Shawn Mendes

15. «More Than You Know» – Axwell /\ Ingrosso

16. «HUMBLE.» – Kendrick Lamar

17. «Swalla» – Jason Derulo ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign

18. «Something Just Like This» – The Chainsmokers & Coldplay

19. «Felices los 4» – Maluma

20. «Believer» – Imagine Dragons

21. «Me Rehúso» – Danny Ocean

22. «Despacito» – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

23. «Congratulations» – Post Malone ft. Quavo

24. «Pretty Girl» – Magie Lindemann (Cheat Codes X CADE Remix)

25. «Your Song» – Rita Ora

26. «Slow Hands» – Niall Horan

27. «Sorry Not Sorry» – Demi Lovato

28. «There For You» – Martin Gariix & Troye Sivan

29. «Symphony» – Clean Bandit feat. Zara Larsson

30. «That’s What I Like» – Bruno Mars