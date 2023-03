Spotify: Ο νέος σχεδιασμός της εφαρμογής που θυμίζει TikTok

Το Spotify παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ανασχεδιασμό της εφαρμογής του μέχρι σήμερα, αποκαλύπτοντας μία νέα «δυναμική» εφαρμογή για κινητά με στόχο να προσφέρει στους ακροατές έναν πιο ενεργό ρόλο στην ανακάλυψη νέου ηχητικού περιεχομένου και να δώσει στους δημιουργούς νέους τρόπους να μοιράζονται τη δουλειά τους.

Η νέα επανασχεδιασμένη εφαρμογή Spotify θα κυκλοφορήσει στους χρήστες παγκοσμίως σε διάφορες φάσεις, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 8 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Το Spotify παρουσίασε το νέο περιβάλλον διεπαφής χρήστη στο Stream On, τη δεύτερη εκδήλωση που διοργανώνει για την παρουσίαση νέων χαρακτηριστικών, εργαλείων δημιουργών και προγραμμάτων.

Η αναβάθμιση του σχεδιασμού είναι η πιο σημαντική αλλαγή στην εφαρμογή του Spotify για κινητά από τότε που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν από περισσότερο από μία δεκαετία και έχει ως στόχο να «ζωντανέψει το Spotify», δήλωσε ο CEO Daniel Ek στην εκδήλωση.

Τα κυριότερα σημεία της επανασχεδιασμένης εμπειρίας της εφαρμογής του Spotify περιλαμβάνουν μία νέα αρχική σελίδα Home με κάθετο προσανατολισμό.

Επίσης, παρουσιάζονται επιμέρους ροές για τη Μουσική, τα Podcasts & Shows και τα Audiobooks με εξατομικευμένη οπτική και ηχητική προεπισκοπήση, το Smart Shuffle, το οποίο προτείνει νέα τραγούδια κατά τη δημιουργία μίας λίστας αναπαραγωγής που μπορείτε να προσθέσετε με το πάτημα ενός κουμπιού, και το Autoplay για Podcasts, το οποίο θα ξεκινήσει αυτόματα την αναπαραγωγή ενός νέου επεισοδίου podcast που ταιριάζει με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Η νέα εφαρμογή του Spotify διαθέτει επίσης σε περίοπτη θέση τη λειτουργία DJ που έχει ήδη ανακοινωθεί, έναν εξατομικευμένο οδηγό με τεχνητή νοημοσύνη και μία συνθετική φωνή DJ με ρεαλιστικό ήχο, που αναπαραγάγει μουσική σε ροή με βάση τα μουσικά γούστα και το ιστορικό ακρόασης.

Η beta έκδοση της λειτουργίας DJ, που λανσαρίστηκε στις 22 Φεβρουαρίου, είναι προς το παρόν διαθέσιμη για τους συνδρομητές του Spotify Premium στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Οι χρήστες με πρόσβαση έχουν αφιερώσει το 25% του χρόνου ακρόασής τους στη λειτουργία DJ και περισσότεροι από τους μισούς ακροατές που τη χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά επέστρεψαν για να ακούσουν μουσική μέσω της λειτουργίας DJ την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τα εσωτερικά δεδομένα του Spotify που συλλέχθηκαν από τις 22 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου.

Σύμφωνα με τον Gustav Söderström, συμπρόεδρο και επικεφαλής προϊόντων και τεχνολογίας του Spotify, οι προτάσεις της υπηρεσίας streaming επηρεάζουν σχεδόν το ήμισυ των ροών όλων των χρηστών και όταν οι ακροατές αποφασίζουν να ακολουθήσουν έναν δημιουργό, ακούνε κατά μέσο όρο πέντε φορές περισσότερη μουσική από αυτόν.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ανακαλύψεις στο Spotify – σε αντίθεση με πολλές άλλες πλατφόρμες – δίνουν στους δημιουργούς πολύ περισσότερα από μία φευγαλέα στιγμή viral φήμης. Αυτές οι ουσιαστικές, μακροχρόνιες συνδέσεις είναι ένα βασικό μέρος αυτού που κάνει το Spotify μία πλατφόρμα για επαγγελματίες και ανερχόμενους καλλιτέχνες», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Söderström, η εφαρμογή του Spotify έχει βελτιστοποιηθεί όχι για να μεγιστοποιήσει τον χρόνο ακρόασης, αλλά για να βοηθήσει τους χρήστες να βρουν αυτό που θέλουν να ακούσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Στο πλαίσιο της νέας εμπειρίας Home στα κινητά τηλέφωνα, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε οπτικές ροές περιεχομένου για μουσική, podcasts και ακουστικά βιβλία για να πάρουν μία γεύση (και από τα video podcasts αν υπάρχουν).

Αν βρουν κάτι που τους αρέσει, μπορούν να πατήσουν το κουμπί για να το αποθηκεύσουν ή να το μοιραστούν, να ακούσουν μία πρόγευση πολλών τραγουδιών από μία λίστα αναπαραγωγής ή από ένα άλμπουμ, να διαβάσουν τις απομαγνητοφωνήσεις πολλών επιλεγμένων επεισοδίων podcast ή ακόμη και να παρακολουθήσουν ένα video podcast.

Η ενότητα Αναζήτηση της νέας εφαρμογής του Spotify επιτρέπει στους χρήστες να μετακινηθούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να εξερευνήσουν σύντομα οπτικοακουστικά αποσπάσματα από τραγούδια από τα αγαπημένα τους είδη.

Το Spotify προσθέτει επίσης αυτό το χαρακτηριστικό σε δημοφιλείς λίστες αναπαραγωγής όπως το Discover Weekly, το Release Radar, το New Music Friday και το RapCaviar, επιτρέποντας στους χρήστες να κάνουν γρήγορη προεπισκόπηση των τραγουδιών μίας λίστας αναπαραγωγής.

Εν μέσω των αλλαγών, το Spotify σημείωσε ότι η ενότητα των Αγαπημένων θα παραμείνει στην εφαρμογή. Οι συντομεύσεις των χρηστών, ή οι πρόσφατες αναπαραγωγές, θα εξακολουθήσουν να εμφανίζονται στην κορυφή της ροής Home και θα προστεθούν επίσης στην κορυφή των επιμέρους ροών Μουσικής, Podcasts & Shows και Audiobooks.

