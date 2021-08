Το Spotify αποκαλύπτει τα δημοφιλέστερα τραγούδια του φετινού καλοκαιριού – Η Olivia Rodrigo μονοπωλεί τη λίστα

Η Olivia Rodrigo έχει αφήσει το αποτύπωμά της στο φετινό καλοκαίρι.

Το Spotify αποκαλύπτει ποια ήταν τα τραγούδια με τα περισσότερα streams στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με το «Good 4 U» της Olivia Rodrigo να καταλαμβάνει την πρώτη θέση, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 600 εκατομμύρια streams.

Ο γίγαντας του streaming κατέγραψε τις επιδόσεις των τραγουδιών στα οποία έδειξαν την προτίμησή τους οι ακροατές μεταξύ της περιόδου 29 Μαΐου – 22 Αυγούστου 2021 και δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα σε μια νέα λίστα αναπαραγωγής με τίτλο «Songs Of Summer», την οποία μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.

Το «Good 4 U» από το άλμπουμ «Sour» της Olivia Rodrigo βρίσκεται στην πρώτη θέση, έχοντας προστεθεί από την κυκλοφορία του στα μέσα Μαΐου σε πάνω από 18 εκατομμύρια playlists του Spotify, ενώ στο νούμερο δύο στην παγκόσμια κατάταξη ακολουθούν οι Måneskin, νικητές της Eurovision 2021, με το το «Beggin’», μία punk rock διασκευή του ομότιτλου κλασικού τραγουδιού.

Η Olivia Rodrigo δήλωσε μιλώντας σε ένα βίντεο στην επίσημη σελίδα του Spotify στο Instagram: «Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά που ακούσατε το τραγούδι μου “Good 4 U” και το ανεβάσατε στην κορυφή της λίστας “Songs Of The Summer” του Spotify. Είστε οι καλύτεροι, σας αγαπώ τόσο πολύ!».

Την υπόλοιπη πεντάδα της κορυφής συμπληρώνουν ο Rauw Alejandro με το «Todo De Ti» (No. 3), ο Lil Nas X με το «Montero (Call Me by Your Name)» (No. 4) και η συνεργασία της Doja Cat με τη SZA στο «Kiss Me More» (No. 5).

Στο playlist των 25 τραγουδιού εμφανίζονται επίσης ο Ed Sheeran με το «Bad Habits», το «Butter» των BTS, το remix του «Levitating» της Dua Lipa με τη συμμετοχή του DaBaby και το remix του «Save Your Tears» του The Weeknd σε συνεργασία με την Ariana Grande.

Η Olivia Rodrigo καταλαμβάνει συνολικά πέντε θέσεις στη λίστα του Spotify με τα δημοφιλέστερα τραγούδια για το φετινό καλοκαίρι. Εκτός από το «Good 4 U» που βρίσκεται στην πρώτη θέση, στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης τα τραγούδια «Deja Vu», «Traitor», «Drivers Licence» και «Happier» από το άλμπουμ της «Sour».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Top 20 της αντίστοιχης λίστας με τα δημοφιλέστερα τραγούδια στο Spotify μόνο για την περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών εντοπίζονται οχτώ από τα έντεκα τραγούδια του άλμπουμ «Sour» της Olivia Rodrigo.

Ο The Weekend, εν τω μεταξύ, εμφανίζεται επίσης στο No. 21 με το «Blinding Lights».

Τα δημοφιλέστερα τραγούδια στο Spotify παγκοσμίως για το καλοκαίρι του 2021

1. «Good 4 U» – Olivia Rodrigo

2. «Beggin’» – Måneskin

3. «Todo De Ti» – Rauw Alejandro

4. «Montero (Call Me By Your Name)» – Lil Nas X

5. «Kiss Me More (feat. SZA)» – Doja Cat

6. «Stay (with Justin Bieber)» – The Kid Laroi

7. «Yonaguni» – Bad Bunny

8. «Bad Habits» – Ed Sheeran

9. «Butter» – BTS

10. «Levitating (feat. DaBaby)» – Dua Lipa

11. «Deja Vu» – Olivia Rodrigo

12. «I Wanna Be Your Slave» – Måneskin

13. «Peaches (feat. Daniel Caesar & Givēon)» – Justin Bieber

14. «Traitor» – Olivia Rodrigo

15. «Qué Más Pues?» – J Balvin, Maria Becerra

16. «Save Your Tears (with Ariana Grande) (Remix)» – The Weeknd

17. «Drivers License» – Olivia Rodrigo

18. «Happier» – Olivia Rodrigo

19. «Leave the Door Open» – Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

20. «Astronaut in the Ocean» – Masked Wolf

Τα δημοφιλέστερα τραγούδια στο Spotify για το καλοκαίρι του 2021 στις ΗΠΑ

1. «Good 4 U» – Olivia Rodrigo

2. «Kiss Me More (feat. SZA)» – Doja Cat

3. «Stay (with Justin Bieber)» – The Kid Laroi

4. «Deja Vu» – Olivia Rodrigo

5. «Traitor» – Olivia Rodrigo

6. «Rapstar» – Polo G

7. «Levitating (feat. DaBaby)» – Dua Lipa

8. «Montero (Call Me By Your Name)» – Lil Nas X

9. «Heat Waves» – Glass Animals

10. «Favorite Crime» – Olivia Rodrigo

11. «Wants and Needs (feat. Lil Baby)» – Drake

12. «Happier» – Olivia Rodrigo

13. «Peaches (feat. Daniel Caesar & Givēon)» – Justin Bieber

14. «Drivers License» – Olivia Rodrigo

15. «Brutal» – Olivia Rodrigo

16. «Need to Know» – Doja Cat

17. «Industry Baby (feat. Jack Harlow)» – Lil Nas X

18. «Yonaguni» – Bad Bunny

19. «Beggin’» – Måneskin

20. «Jealousy, Jealousy» – Olivia Rodrigo

Μπορείτε να ακούσετε τη λίστα αναπαραγωγής «Songs Of Summer» του Spotify εδώ: