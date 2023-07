Spotify: Τα 50 rap άλμπουμ με τα περισσότερα streams όλων των εποχών

Στη λίστα του Spotify κυριαρχούν ο Drake και ο Eminem.

Το Spotify γιορτάζει τα 50 χρόνια του hip-hop δημοσιεύοντας τη λίστα με τα 50 rap άλμπουμ με τα περισσότερα streams όλων των εποχών στην πλατφόρμα.

Με βάση τις μετρήσεις, ο Drake, ο Eminem και ο Kendrick Lamar κυριαρχούν αβίαστα στη δημοφιλή υπηρεσία streaming.

Στην κορυφή της λίστας των rap άλμπουμ με τα περισσότερα streams στο Spotify βρίσκεται το «?» του εκλιπόντος XXXTentacion που κυκλοφόρησε το 2018.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ο Drake με το «Scorpion» στο νούμερο 2 και το «Views» στο νούμερο 3, ο εκλιπών Juice WRLD με το «Goodbye & Good Riddance» στο No. 4 και ο Travis Scott με το «Astroworld» στο No. 5.

Ο Drake είναι ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες εμφανίσεις στη λίστα, με τα άλμπουμ του «Scorpion» (No. 2), «Views» (No. 3), «More Life» (Νο. 9), «Take Care» (Νο. 19), «Certified Lover Boy» (Νο. 22), «Nothing Was The Same» (Νο. 26), «If You’re Reading This It’s Too Late» (Νο. 35) και «Dark Lane Demo Tapes» (Νο. 48), να βρίσκουν μία θέση στην πρώτη 50άδα.

Ο Eminem είναι ο δεύτερος ράπερ με τα περισσότερα άλμπουμ στη λίστα χάρη στα «The Eminem Show» (No. 11), «Recovery» (No. 24), «The Marshall Mathers LP – Tour Edition» (No. 28), «The Marshall Mathers LP2» (No. 29), «Music To Be Murdered By Side B Deluxe Edition» (No. 30), «Kamikaze» (No. 36).

Ο Kendrick Lamar και ο Kanye West ισοβαθμούν στην τρίτη θέση των ράπερ, διαθέτοντας από τρία άλμπουμ ο καθένας στη λίστα.

Ανάμεσα στα 50 rap άλμπουμ με τα περισσότερα streams στο Spotify βρίσκονται το

«DAMN.» (Νο. 8), το «Good Kid, M.A.A.A.D. City» (Νο. 17) και το «Black Panther: The Album» (Νο. 23) του Kendrick Lamar, ενώ από την πλευρά του Kanye West περιλαμβάνονται τα άλμπουμ «The Life Of Pablo» (Νο. 18), «Graduation» (Νο. 20) και «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» (Νο. 34).

Μετά τη δημοσίευση της λίστας, η Nicki Minaj έδειξε να διαφωνεί με τα αποτέλεσμα και να υπονοεί ότι οι μετρήσει της υπηρεσίας streaming είναι λανθασμένες.

Στη λίστα βρέθηκε μόνο ένα από τα άλμπουμ της Nick Minaj, το «The Pinkprint» στο Νο. 39). Ωστόσο, με βάση τα προηγούμενα δεδομένα της πλατφόρμας, η Nick Minaj είναι ένας από τους δέκα ράπερ με τα περισσότερα streams στο Spotify.

«Ω, Barbz, στείλτε μου τη δεκάδα με τους ράπερ με τα περισσότερα streams στο Spotify. Δεν μπορώ να τη βρω», έγραψε χαρακτηριστικά, ζητώντας τη βοήθεια των θαυμαστών της.