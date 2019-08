Τα δημοφιλέστερα τραγούδια στο Spotify για το φετινό καλοκαίρι.

Το Spotify έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα 20 τραγούδια που συγκέντρωσαν τα περισσότερα streams παγκοσμίως το φετινό καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία streaming αποκάλυψε τη δημοφιλέστερα τραγούδια του διαστήματος 1 Ιουνίου – 20 Αυγούστου, περίοδο που καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το καλοκαίρι.

Την πρώτη θέση της λίστας κατακτά η επιτυχία «Señorita» του Shawn Mendes και της Camila Cabello, έχοντας καταγράψει πάνω από 565 εκατομμύρια streams στο διάστημα αναφοράς.

Το «Señorita» παρέμεινε για οκτώ συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του Top 50 του Spotify και είναι επίσης το τραγούδι που έχει διανύσει τις περισσότερες ημέρες στο Νο. 1 στο παγκόσμιο chart της πλατφόρμας.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ακόμα μία συνεργασία, αυτή του Ed Sheeran και του Justin Bieber στο «I Don’t Care», ενώ την τριάδα συμπληρώνει το «bad guy» της Billie Eilish.

Το τέταρτο δημοφιλέστερο τραγούδι στο Spotify για το καλοκαίρι του 2019 ανήκει στον Lil Nas X που έγραψε ιστορία με το smash hit «Old Town Road», για το remix του οποίου ένωσε δυνάμεις με τον Billy Ray Cyrus.

Ο Lil Nas X αποδεικνύει ότι η επιτυχία του δεν είναι προσωρινή. Εκτός από το «Old Town Road», ο νεαρός ράπερ καταλαμβάνει και μία δεύτερη θέση στην κορυφαία εικοσάδα με το single «Panini».

Εντυπωσιακή ήταν η πορεία και του Lewis Capaldi, ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει μία θέση στο Top 10 με το «Someone You Loved».

Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται πέντε latin τραγούδια, μεταξύ των οποίων το «Otro Trago» (No. 5) των Darell και Sech, το «Con Calma» του Daddy Yankee (No. 15) και το «Loco Contigo» (No. 19) του DJ Snake με τους J Balvin και Tyga.

Δύο τραγούδια στο Top 20 διαθέτουν ο Shawn Mendes, ο Ed Sheeran, ο Post Malone και ο Daddy Yankee.

Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια στο Spotify για το καλοκαίρι του 2019

1. «Señorita» – Camila Cabello, Shawn Mendes

2. «I Don’t Care» – Ed Sheeran, Justin Bieber

3. «bad guy» – Billie Eilish

4. «Old Town Road – Remix» – Billy Ray Cyrus, Lil Nas X

5. «Callaita» – Bad Bunny, Tainy

6. «Beautiful People (feat. Khalid)» – Ed Sheeran, Khalid

7. «Otro Trago» – Darell, Sech

8. «Someone You Loved» – Lewis Capaldi

9. «Goodbyes» – Post Malone, Young Thug

10. «Sunflower» – Post Malone, Swae Lee

11. «Ransom» – Lil Tecca

12. «Soltera – Remix» – Bad Bunny, Daddy Yankee, Lunay

13. «If I Can’t Have You» – Shawn Mendes

14. «Money In The Grave» – Drake ft. Rick Ross

15. «Con Calma» – Daddy Yankee, Snow

16. «Piece Of Your Heart» – MEDUZA ft. Good Boys

17. «Truth Hurts» – Lizzo

18. «Never Really Over» – Katy Perry

19. «Loco Contigo» – DJ Snake, J Balvin, Tyga

20. «Panini» – Lil Nas X

Ακούστε όλα τα τραγούδια συγκεντρωμένα σε ένα playlist: