Ο Spike Lee ξεσπά για την ήττα της Beyoncé από τον Harry Styles στα Grammy 2023

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το γεγονός ότι η Beyoncé δεν έχει κερδίσει στην καριέρα της το βραβείο Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς.

Ο Spike Lee σχολίασε την πολυσυζητημένη απόφαση των Βραβείων Grammy να απονείμουν φέτος στον Harry Styles το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς αντί στην Beyoncé.

Ο ευθύς βετεράνος σκηνοθέτης έθιξε το θέμα κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε στην εφημερίδα The Guardian. Ενώ αρνήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με την πρόσφατη διαμάχη που προκλήθηκε αναφορικά με την υποψηφιότητα της ταινίας «To Leslie» στα φετινά βραβεία Όσκαρ, η εφημερίδα σημείωσε ότι ο Spike Lee ήταν «πιο ειλικρινής» μιλώντας για τα Grammy.

Ο Spike Lee προλόγισε τα σχόλιά του παραδεχόμενος ότι «δεν είναι ο άνδρας πρόεδρος του Bey Hive», όπως είναι γνωστοί οι θαυμαστές της Beyoncé, ωστόσο, δήλωσε ότι «αγαπά και υποστηρίζει» την τραγουδίστρια.΄

«Το άλμπουμ της (“Renaissance”) είναι καταπληκτικό», είπε και συνέχισε: «Ξέρω ότι έχει κερδίσει πολλά Grammy, αλλά να είναι τέσσερις φορές υποψήφια για το Άλμπουμ της Χρονιάς και να χάνει κάθε φορά; Χωρίς να θέλω να προσβάλω καλλιτέχνες όπως η Adele ή ο Harry Styles που κέρδισαν -δεν φταίνε αυτοί- αλλά αυτό είναι σκέτη μα****α».

Ο 65χρονος σκηνοθέτης επεσήμανε στη συνέχεια την «ιστορία των μεγάλων μαύρων καλλιτεχνών» που είναι υποψήφιοι για σημαντικά βραβεία και δεν τα κερδίζουν.

Μάλιστα, ο Spike Lee ήταν υποψήφιος τόσο για το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας όσο και για το βραβείο της Καλύτερης Σκηνοθεσίας στα Όσκαρ και στις Χρυσές Σφαίρες για πρώτη φορά στην καριέρα του για την ταινία «BlacKkKlansman» του 2019, αλλά δεν κέρδισε σε καμία από τις δύο διοργανώσεις.

«Όλοι ξέρουμε ότι η δουλειά τους είναι σπουδαία, γιατί η τέχνη μιλάει από μόνη της», πρόσθεσε αναφερόμενος στην Beyoncé.

«Αλλά στη συνέχεια καταλήγει πάντα σε αυτό το δύσκολο έδαφος της επικύρωσης. Οι μαύροι καλλιτέχνες λένε “γ*** το” ή αναζητούν την επικύρωση των λευκών και κυνηγούν τα βραβεία;».

Παρόλο που η Beyoncé δεν έλαβε το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς, απέσπασε συνολικά τέσσερα βραβεία στην τελετής απονομής των Grammy 2023 και ήταν μαζί με τους Maverick City Music οι δύο καλλιτέχνες με τις περισσότερες νίκες της βραδιάς.

Η Beyoncé κέρδισε συγκεκριμένα τα βραβεία της Καλύτερης Dance/Electronic Ηχογράφησης (για το «Break My Soul»), του Καλύτερου Dance/Electronic Μουσικού Άλμπουμ (για το «Renaissance»), της Καλύτερης Παραδοσιακής R&B Ερμηνείας (για το «Plastic Off The Sofa») και του Καλύτερου R&B Τραγουδιού (για το «Cuff It»).

Με αυτό τον τρόπο, η Beyoncé ανέβασε στα 32 τα συνολικά βραβεία Grammy που έχει κερδίσει στην καριέρα της και έγινε ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα βραβεία Grammy στην ιστορία, ξεπερνώντας τον μαέστρο Georg Solti.