Οι Spice Girls «θέλουν όλες» να εμφανιστούν στο Glastonbury το επόμενο έτος

Φαίνεται ότι η Victoria Beckham είναι πρόθυμη να επιστρέψει στις Spice Girls μόνο για το Glastonbury.



Η Melanie C υποστήριξε ότι και τα πέντε μέλη των Spice Girls θα ήθελαν να ανέβουν μαζί στη σκηνή του Glastonbury το 2024.

Η 49χρονη τραγουδίστρια, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στο βρετανικό φεστιβάλ το Σάββατο 24 Ιουνίου, δήλωσε σε μία νέα συνέντευξή της ότι το εξαιρετικά επιτυχημένο pop συγκρότημα θα ήθελε με μεγάλη ευχαρίστηση να επιστρέψει στη σκηνή για τις ανάγκες του Glastonbury.

Μιλώντας στο BBC Radio 6, είπε: «Όλες οι Spice Girls θα ήθελαν να εμφανιστούν στο Glasto, αυτή είναι η αλήθεια. Όπως είπα στο κοινό, τραγουδώντας μερικά τραγούδια των Spice Girls: “ίσως είναι ένα μικρό ζέσταμα για την επόμενη χρονιά;”».

«Έχουν κάνει πρόβες, ξέρουν τα λόγια, είναι έτοιμες. Οπότε, αν μπορέσω να συμπαρασύρω και τα άλλα κορίτσια… Λέω να “συμπαρασύρω” και τα άλλα κορίτσια – όλες οι Spice Girls θα ήθελαν να εμφανιστούν στο Glasto», συνέχισε.

«Απλά πρέπει να καταφέρουμε να το οργανώσουμε, να είναι η κατάλληλη στιγμή», σημείωσε η Melanie C.

Οι Spice Girls επανενώθηκαν αρχικά το 2007 για μία παγκόσμια περιοδεία και εμφανίστηκαν ξανά μαζί στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012.

Το 2019, η Melanie C, η Emma Bunton, η Mel B και η Geri Halliwell επανενώθηκαν χωρίς τη Victoria Beckham για μία νέα περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία

Τα εισιτήρια για τις έξι συναυλίες που είχαν ανακοινώσει αρχικά οι Spice Girls εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά και το συγκρότημα διπλασίασε τις εμφανίσεις για να ικανοποιήσει τη μεγάλη ζήτηση από τους φανατικούς θαυμαστές τους.

Η Melanie C παραδέχτηκε μιλώντας στο BBC Radio 6 ότι ενώ ορισμένα από τα μέλη του γυναικείου συγκροτήματος δεν έχουν ανέβει στη σκηνή «εδώ και χρόνια», θεωρούν ότι η ευκαιρία να εμφανιστούν ως επικεφαλής στο Glastonbury είναι ο «απόλυτος στόχος» τους.

Αυτό ίσως εξηγεί τους λόγους για τους οποίους έχει αλλάξει στάση η Victoria Beckham, η οποία έχει κλείσει πολλές φορές την πόρτα της επιστροφής της στις Spice Girls – τουλάχιστον σε επίπεδο ζωντανών εμφανίσεων.

«Κάποια από τα κορίτσια έχουν χρόνια να ανέβουν στη σκηνή, αλλά νομίζω ότι για έναν καλλιτέχνη είναι πραγματικά ο απόλυτος στόχος», πρόσθεσε η Melanie C αναφερόμενη στο Glastonbury.

Στην πραγματικότητα, η Melanie C έκανε την παρθενική εμφάνισή της στο Glastonbury πέρυσι ως DJ, όπου επίσης συνάντησε τους Blossoms στη σκηνή για μία εκτέλεση του «Spice Up Your Life». Ωστόσο φέτος πραγματοποίησε την πρώτη σόλο εμφάνισή της ως τραγουδίστρια.