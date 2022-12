Οι Spice Girls ταράχτηκαν από τη διαρροή ενός παλιού τραγουδιού με άσεμνο τίτλο

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε πριν από 27 χρόνια για το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος.

Ένα παλιό τραγούδι των Spice Girls με έναν άσεμνο τίτλο διέρρευσε στο διαδίκτυο και προκάλεσε αναστάτωση στο συγκρότημα.

Το τραγούδι με τον τίτλο «C. U. Next Tuesday» (Cunt), το οποίο οι θαυμαστές του συγκροτήματος γνώριζαν αλλά δεν το είχαν ακούσει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια, εμφανίστηκε στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun.

Το «C. U. Next Tuesday» γράφτηκε και ηχογραφήθηκε πριν από 27 χρόνια για το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, με τίτλο «Spice», που κυκλοφόρησε το 1996.

Το τραγούδι φέρεται να μην αρέσει ιδιαίτερα στα μέλη του συγκροτήματος, το οποίο αποτελούταν από τη Melanie C, τη Victoria Beckham, την Emma Bunton, τη Geri Horner και τη Mel B.

Οι Spice Girls «ντροπιαστικό» το γεγονός ότι διέρρευσε, ωστόσο, τώρα ελπίζουν ότι το τραγούδι θα «ξεχαστεί».

Η Melanie C δήλωσε σύμφωνα με τη The Sun: «Το “C.U. Next Tuesday” δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ γιατί είναι εντελώς άθλιο. Θα ήταν μεγάλη απάτη αν η Virgin το έβαζε τώρα σε ένα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες μας».

Η βρετανική εφημερίδα πρόσθεσε ότι το συγκρότημα πιστεύει ότι θα ήταν «χάσιμο χρόνου» να διερευνήσει πώς το τραγούδι τελικά διέρρευσε στο διαδίκτυο μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες από τη δημιουργία.

Μια πηγή δήλωσε σχετικά με το θέμα: «Οι Spice Girls βρίσκονται όλες σε μια πολύ διαφορετική φάση στις ζωές τους τώρα σε σχέση με την εποχή που γράφτηκε αυτό το χιουμοριστικό τραγούδι για πρώτη φορά τη δεκαετία του ’90».

«Είναι προφανώς λίγο ντροπιαστικό, δεδομένου του τραγελαφικού τίτλου, καθώς δεν θα χρησιμοποιούσαν τη λέξη στις δικές τους ζωές. Αποτελεί μυστήριο το πώς στην ευχή διέρρευσε, αλλά δεν πρόκειται να ασχοληθούν με αυτό», συνέχισε.

«Το συγκρότημα έχει άλλα πρότζεκτ για τα οποία ανυπομονεί για το 2023, οπότε επικεντρώνεται σε αυτά και ελπίζει ότι αυτό το τραγούδι, το οποίο ποτέ δεν τους άρεσε ιδιαίτερα, θα ξεχαστεί», σημείωσε.

Οι Spice Girls γιόρτασαν τον Νοέμβριο τα 25 χρόνια του δεύτερου άλμπουμ τους, «Spiceworld», με την κυκλοφορία μίας επετειακής έκδοσης με τον τίτλο «Spiceworld25» που περιλαμβάνει ακυκλοφόρητες live εκδόσεις και remixes, καθώς και τα ήδη γνωστά B-sides «Walk of Life» και «Outer Space Girls» και ένα megamix.

Όσον αφορά τα σχέδιά τους για το 2023, για ακόμα μία φορά εμφανίστηκαν οι φήμες που υποστηρίζουν ότι οι Spice Girls θα μπορούσαν να επανενωθούν για ακόμη μία φορά για να εμφανιστούν στο μουσικό φεστιβάλ «Glastonbury».