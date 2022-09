Οι Spice Girls γιορτάζουν τα 25 χρόνια από το πρώτο άλμπουμ τους με μία επετειακή επανέκδοση

Οι Spice Girls, το γυναικείο συγκρότημα με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών, γιορτάζουν την επέτειο των 25 ετών από το πρώτο άλμπουμ τους, «Spice», με την κυκλοφορία μιας διευρυμένης πολυτελούς έκδοσης.

Η επανέκδοση του «Spice» θα κυκλοφορήσει από την EMI / Universal Music στις 29 Οκτωβρίου 2021 σε σετ 2CD και ψηφιακό eAlbum audio.

Η Emma Bunton λέει: «Από τα πρώτα επίδοξα μικρά βήματα μέχρι την κατάκτηση ολόκληρου του κόσμου με μια ομάδα Spices, το ευχαριστώ δεν φαίνεται αρκετό σε όλους εσάς που μας υποστηρίξατε, ακολουθήσατε τα βήματά μας, περπατήσατε μέσα στα μεγάλα παπούτσια μας και μοιραστήκατε τα όνειρά μας. Ήταν 25 χρόνια καθαρής μαγείας. Spice Girls για πάντα!».

Η Geri Halliwell σχολιάζει: «Προς τους σκληροπυρηνικούς και πιστούς θαυμαστές μας, χωρίς εσάς δεν υπάρχουμε εμείς – σας στέλνουμε ατελείωτη αγάπη και ευγνωμοσύνη. Όποιοι κι αν είστε, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, ζήστε τα, γίνετε τα όνειρά σας. Το σύνθημα των Spice Girls είναι η απόδειξη».

Η Melanie C δηλώνει: «25 χρόνια, ουάου! Έχω τόσες πολλές υπέροχες αναμνήσεις από τη δημιουργία, την ηχογράφηση, την προώθηση και την περιοδεία αυτού του άλμπουμ και τόσους πολλούς ανθρώπους να ευχαριστήσω. Αυτός είναι ο δίσκος που μας έδωσε το έναυσμα για το απίστευτο ταξίδι μας. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους θαυμαστές και στην οικογένειά μας σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν πάντα εκεί με την αδιάκοπη υποστήριξή σας και κάνατε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Έχετε την αγάπη μου και την ευγνωμοσύνη μου για πάντα».

Η Melanie B προσθέτει: «Το μόνο που ήθελα πάντα ήταν να γίνω αποδεκτή και να κάνω όλους γύρω μου – gay, straight, καφέ, μαύρους, ντροπαλούς ή φωνακλάδες όπως εγώ – να νιώθουν ότι μπορούν να γιορτάσουν αυτό που είναι και να είναι ελεύθεροι να είναι ο εαυτός τους. Το μόνο που ελπίζω – 25 χρόνια μετά – είναι ότι αυτό το μήνυμα έχει ακουστεί δυνατά και καθαρά».

«Είναι αλήθεια ότι στο τέλος η αγάπη είναι το μόνο που χρειάζεσαι, γι’ αυτό και ευχαριστώ όλους όσους αγόρασαν ποτέ ένα δίσκο των Spice Girls ή στάθηκαν στη βροχή για να μας χαιρετήσουν ή ντύθηκαν στα ροζ, με φόρμα, με πυρρόξανθη περούκα, με λεοπάρ στολή ή έκαναν το εμβληματικό στόμφο της Vic!», συνέχισε.

Η Victoria Beckham σημειώνει: «Δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε να περάσουν 25 χρόνια χωρίς να ευχαριστήσουμε τους θαυμαστές για την απίστευτη υποστήριξή τους. Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που συνέβαλαν στην επιτυχία των Spice Girls όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε ποιοι είστε και σας ευχαριστούμε».

Η επετειακή επανέκδοση του «Spice», την οποία έχουν επιμεληθεί οι ίδιες οι Spice Girls, περιλαμβάνει το αρχικό άλμπουμ που κατέκτησε τα charts με μερικά από τα αγαπημένα τους bonus tracks και B-sides, μαζί με ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις από τα αρχεία της Virgin.

Πρόκειται για μια συλλογή πλούσια σε στιγμιότυπα, που περιέχει τα τέσσερα singles τους που κατέκτησαν το Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και μια ποικιλία από remixes.

Το εμβληματικό άλμπουμ «Spice», που κυκλοφόρησε στις 4 Νοεμβρίου 1996, διατηρήθηκε για δεκαπέντε εβδομάδες στο Νο. 1 του επίσημου Album Chart του Ηνωμένου Βασιλείου σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους, διανύοντας πάνω από ένα χρόνο στο Top 40.

Το άλμπουμ βρέθηκε επίσης στην κορυφή του αμερικανικού Billboard 200 και ανέβηκε στο Νο.1 σε δεκατρείς άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο.

Έκτοτε, το «Spice» έχει σημειώσει πωλήσεις άνω των 23 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 3 εκατομμυρίων πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο (όπου έχει γίνει 10 φορές πλατινένιο σύμφωνα με την BPI) και 7,5 εκατομμυρίων πωλήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες (όπου έχει γίνει 7 φορές πλατινένιο σύμφωνα με την RIAA). Το «Spice» ήταν το τρίτο άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις της δεκαετίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το σετ 2CD συνοδεύεται από ένα σκληρόδετο βιβλιαράκι Α5, με μια συλλογή εμβληματικών εικόνων καθώς και ολοκαίνουργια μηνύματα από τα κορίτσια. Το σετ 2CD περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από έξι καρτ ποστάλ των Spice Girls, με φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τον Tim Roney στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο του 1996.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει και σε διάφορες μορφές, όπως σε picture disc της Zoetrope και σε χρωματιστά βινύλια και κασέτες περιορισμένης έκδοσης (που περιέχουν μόνο τον ήχο από το αρχικό άλμπουμ). Μάλιστα σε κάθε μέλος των Spice Girls αντιστοιχεί ένα συγκεκριμένο χρώμα τόσο στις εκδόσεις βινυλίου όσο και στις εκδόσεις κασέτας. Αναμφίβολα, είναι τα ιδανικά συλλεκτικά αντικείμενα για κάθε θαυμαστή των Spice Girls.

Επίσης, ολόκληρο το πρωτότυπο άλμπουμ έχει αναδημιουργηθεί σε ήχο Dolby Atmos/ Apple Spatial Audio και το αποτέλεσμα θα είναι διαθέσιμο στο Apple Music από τις 29 Οκτωβρίου 2021. Το Dolby Atmos είναι μια επαναστατική, καθηλωτική εμπειρία ήχου που ξεπερνά τη συνηθισμένη εμπειρία ακρόασης και τοποθετεί τον ακροατή μέσα στο τραγούδι με χωρικό τρόπο, αποκαλύπτοντας κάθε λεπτομέρεια της μουσικής με απαράμιλλη καθαρότητα και βάθος.

Μετά το θρυλικό single «Wannabe» με το οποίο έκαναν το ντεμπούτο τους το 1996 και κατέκτησαν την κορυφή των charts σε 37 χώρες, το παρθενικό άλμπουμ των Spice Girls με τίτλο «Spice» κατέγραψε πωλήσεις άνω των 31 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως, και έγινε το άλμπουμ γυναικείου συγκροτήματος με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Οι Spice Girls σημείωσαν πωλήσεις άνω των 90 εκατομμυρίων δίσκων σε όλο τον κόσμο, κυκλοφόρησαν τρία studio albums και 11 singles και κέρδισαν πλήθος βραβείων, μεταξύ των οποίων το BRIT Award για την Εξαιρετική Συμβολή στη Βρετανική Μουσική.

SURPRISE!! 🎉 To mark the 25th Anniversary of our debut album ‘Spice’ we are releasing a limited edition collection of vinyl and cassettes PLUS a 2CD deluxe featuring some previously unreleased tracks and demos. You can pre-order now 💕 #SPICE25 – https://t.co/0puSjzmONB pic.twitter.com/qJR70ClHyx

— Spice Girls (@spicegirls) September 1, 2021