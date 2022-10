Spice Girls: Επετειακή έκδοση για τα 25 χρόνια του άλμπουμ «Spiceworld»

Το «Spiceworld 25» περιλαμβάνει ακυκλοφόρητα live κομμάτια και την πρωτότυπη demo ηχογράφηση του «Step To Me».

Οι Spice Girls γιορτάζουν την 25η επέτειο του δεύτερου άλμπουμ τους «Spiceworld» με την κυκλοφορία μίας νέας σειράς διευρυμένων εκδόσεων.

Με την επιμέλεια του ίδιου του συγκροτήματος, το «Spiceworld 25» περιλαμβάνει το αρχικό άλμπουμ που κατέκτησε τα charts με μερικά από τα αγαπημένα bonus tracks των Spice Girls και B-Sides, μαζί με ακυκλοφόρητες ζωντανές ηχογραφήσεις από το αρχείο της Virgin Records.

Οι Spice Girls δηλώνουν: «Η εποχή του “Spiceworld” ήταν μία πολύ διασκεδαστική περίοδος για εμάς: μόλις είχαμε κερδίσει ένα νούμερο ένα άλμπουμ με το “Spice”, ταξιδεύαμε σε όλο τον κόσμο και συναντούσαμε τους καταπληκτικούς θαυμαστές μας, κυκλοφορήσαμε το δεύτερο άλμπουμ μας ΚΑΙ κάναμε τη δική μας ταινία! Ποιος θα το φανταζόταν; Είναι τρελό να σκέφτεσαι ότι έχουν περάσει 25 χρόνια».

Το εμβληματικό άλμπουμ «Spiceworld», το οποίο κυκλοφόρησε στις 3 Νοεμβρίου 1997, κυριάρχησε για τρεις εβδομάδες στο Νο. 1 και 48 εβδομάδες στο Top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το «Spiceworld» πούλησε 192.000 αντίτυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του και ξεπέρασε τις 1 εκατομμύριο πωλήσεις μετά από μόλις οκτώ εβδομάδες, ενώ έφτασε στο Νο. 1 σε έντεκα άλλες χώρες, στο Νο. 2 στον Καναδά, στο Νο. 3 στις ΗΠΑ και στο Νο. 6 στην Ιαπωνία.

Από τότε το «Spiceworld» έχει πουλήσει πάνω από 14 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από 1,6 εκατομμύρια στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχει γίνει πέντε φορές πλατινένιο και 4,2 εκατομμύρια στις ΗΠΑ, όπου έχει γίνει τέσσερις φορές πλατινένιο.

Το «Spiceworld 25» θα περιλαμβάνει σε όλες τις εκδόσεις τους το αγαπημένο τραγούδι του κοινού «Step To Me», το οποίο ήταν αρχικά το soundtrack μίας καμπάνιας αναψυκτικών το 1997, όπου οι θαυμαστές έπρεπε να μαζέψουν είκοσι ροζ δαχτυλίδια από τα κουτάκια με αντάλλαγμα ένα CD single με τέσσερα τραγούδια που «δεν κυκλοφορούσαν στα καταστήματα».

Η ψηφιακή έκδοση του «Spiceworld 25» και η έκδοση των 2 CD περιέχει την πρωτότυπη demo ηχογράφηση του «Step To Me» που δεν έχει δημοσιευθεί ποτέ μέχρι σήμερα.

Οι θαυμαστές που ζητούσαν εδώ και καιρό ένα live album που θα αποτύπωνε τον ενθουσιασμό που προκάλεσε η άκρως επιτυχημένη περιοδεία των Spice Girls το 1998 με 97 συναυλίες στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, θα ενθουσιαστούν με τις τέσσερις ακυκλοφόρητες live ηχογραφήσεις, που περιλαμβάνονται τόσο στην έκδοση των 2 LP βινυλίων όσο και στις 2 κασέτες, οι οποίες ηχογραφήθηκαν σε διαφορετικούς χώρους.

Έπειτα από έρευνα στα αρχεία ανακαλύφθηκε μία ακυκλοφόρητη εκδοχή του «Viva Forever» με τίτλο «The John Themis Ambient Mix» που πήρε το όνομά της από τον περιζήτητο Αυστραλό κιθαρίστα, ο οποίος αργότερα συνυπέγραψε το σόλο τραγούδι «What Took You So Long» της Emma Bunton που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2001 και ανέβηκε στο No. 1 των charts.

Εκτός από ορισμένα διαχρονικά remixes, οι ψηφιακές μορφές, το CD και η κασέτα του «Spiceworld 25» συμπληρώνονται από ένα ολοκαίνουργιο «Spice Girls Party Mix», το οποίο συγκεντρώνει μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο δημοφιλείς επιτυχίες του συγκροτήματος σε μια σχεδόν δεκαπεντάλεπτη φιέστα εξαιρετικής pop μουσικής.

Μετά το εμβληματικό ντεμπούτο τους με το single «Wannabe» που κυκλοφόρησε το 1996 και κατέκτησε την κορυφή των charts σε 37 χώρες, το πρώτο άλμπουμ των Spice Girls, με τίτλο «Spice», κατέγραψε πωλήσεις άνω των 31 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως και έγινε το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών από γυναικείο συγκρότημα.

Οι Spice Girls πούλησαν πάνω από 90 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο, κυκλοφόρησαν τρία άλμπουμ στούντιο και 11 singles και κέρδισαν πολυάριθμα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του BRIT Award για την Εξαιρετική Συμβολή στη Βρετανική Μουσική.

Το «Spiceworld 25» θα κυκλοφορήσει από τις Universal Music Catalogue (UMC) και Virgin Records στις 4 Νοεμβρίου σε Digital Deluxe Edition / 2CD + Σκληρόδετο Βιβλίο / 2LP Deluxe Edition / Διπλή κασέτα / Picture Disc / Διάφανο βινύλιο.