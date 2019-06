Ο χρόνος πετάει όταν ακούς μουσική ή κάνεις πράγματα που γουστάρεις. Στην περίπτωση του Zedd συμβαίνει όταν παράγει επιτυχίες.

Ο διάσημος μουσικός παραγωγός της EDM και όχι μόνο, μέσα από το Twitter μοιράστηκε μια πολύ σημαντική στιγμή για την καριέρα του. Το «Spectrum» με τον Matthew Koma κυκλοφόρησε πριν από 7 χρόνια και άλλαξε εντελώς τη ζωή του. Το τραγούδι δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αλλά όσοι δεν το έχετε ακούσει ή θέλετε να το θυμηθείτε μπορείτε να το βρείτε στο τέλος του άρθρου.

Πίσω στο 2012, ο Zedd υπέγραψε με την Interscope Records και κυκλοφόρησε το «Spectrum» ως το πρώτο του single με την εταιρία. Ο ίδιος είχε κάνει μουσική για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό είναι το hit που εκτόξευσε την καριέρα του σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

SPECTRUM CAME OUT 7 YEARS AGO AND CHANGED MY LIFE FOREVER 😭 pic.twitter.com/zdayx9Ypn3

— Zedd (@Zedd) June 4, 2019